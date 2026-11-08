மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சாமி தரிசனம்
தனது மனைவி ஆர்த்தி மதுரை என்பதால் மதுரையின் மாப்பிள்ளை என்பது கூடுதல் பெருமையாக இருக்கிறது என நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தெரிவித்தார்.
Published : November 8, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
தீபாவளி பண்டிகையை திருநாளில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தனது மனைவி ஆர்த்தியுடன் இன்று (நவ.8) சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு மதுரை மீனாட்சி அம்மன் சன்னதி மற்றும் சுந்தரேஸ்வரர் சன்னதியில் தரிசனம் செய்த பின்பாக மொட்டை கோபுர முனீஸ்வரரை வழிபட்டார். பின்னர் அங்குள்ள கோயில் யானைக்கு பழங்களை வழங்கி ஆசி பெற்றார்.
சாமி தரிசனம் முடித்துவிட்டு கோயிலில் இருந்து வெளியில் வந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயனிடம் ரசிகர்கள் கை கொடுத்து தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டு மகிழ்ந்தனர். நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் அவரது மனைவி ஆர்த்தியும் அங்கிருந்தவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், “அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள். மதுரையில் மாமனார் மாமியார் வீட்டில் இந்தாண்டு தீபாவளி கொண்டாடுகிறோம். நேற்று பிள்ளையார்பட்டியில் சாமி தரிசனம் செய்தோம். அதனைத்தொடர்ந்து, இன்று மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்துள்ளோம். மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிக்கும்போது மிகவும் கவனமாக வெடியுங்கள்” என்று கூறினார்.
மதுரை எப்பவுமே ஸ்பெஷல் தான் - நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் #ActorSivakarthikeyan | #Maduraitemple | #Diwali | #Deepavali | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/XyUCPMfFdJ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 8, 2026
தொடர்ந்து, சேயோன் படப்பிடிப்பு பற்றி செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “சேயோன் படப்பிடிப்பு நடந்து வருகிறது. தற்போது படப்பிடிப்பு மதுரை மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது. 70 சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிந்து விட்டது. டிசம்பர் வரை இங்கு நிறைய ஊர்களில் படப்பிடிப்பு நடத்துகிறோம்.
மதுரை எப்போதுமே ஸ்பெஷல்தான். சின்ன வயதில் இருந்து இங்கு வருகிறேன். எனது மனைவி ஆர்த்தி மதுரை என்பதால் மதுரையின் மாப்பிள்ளை என்பது கூடுதல் பெருமையும், மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது. அனைவருக்கும் நன்றி” என்றார்.