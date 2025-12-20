ETV Bharat / entertainment

'பராசக்தி'யின் உலகம் பார்க்க வள்ளுவர் கோட்டம் போகலாமா?

பராசக்தி கண்காட்சியை பொதுமக்கள் மதியம் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இலவசமாகப் பார்வையிடலாம் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

பராசக்தி'யின் உலகம்
பராசக்தி'யின் உலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 8:56 PM IST

1 Min Read
சென்னை: வள்ளுவர் கோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ‘பராசக்தி உலகம்’ செட் பொதுமக்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ளது 'பராசக்தி' திரைப்படம். இத் திரைப்படத்தில் ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ளார். பொங்கலை முன்னிட்டு, ஜனவரி மாதம் 14 ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. ஜான் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், தமிழகம் முழுக்க ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் வெளியிட உள்ள பராசக்தி படத்திற்கு எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

பராசக்தி திரைப்படம், தமிழ்நாட்டில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், படத்தை விளம்பரப்படுத்தும் நூதன முயற்சியில் படக்குழு இறங்கியுள்ளது. அதாவது, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில், ’பராசக்தி உலகம்’ என்ற பெயரில் 1960-களில் தமிழகம் எப்படி இருந்தது என்பதை தத்ரூபமாகக் காட்டும் விதமாக, அரங்குகள் அமைத்து கண்காட்சியாக வைத்துள்ளது.

பராசக்தி'யின் உலகம் பார்த்த மக்கள் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பழங்கால பொருட்கள் அடங்கிய இந்த கண்காட்சியை பொதுமக்கள் மதியம் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை இலவசமாகப் பார்வையிடலாம் எனவும் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. மேலும், கண்காட்சியின் கடைசி நாளான நாளையும் (டிச.21) மதியம் இரண்டு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரையே பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அப்படி என்ன தான் இருக்கு பராசக்தி உலகத்தில்?

பராசக்தி உலகத்தில், அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த திரையரங்குகள், தபால் அலுவலகம், காவல் நிலையம், காவலர்கள், ரயில் நிலையம், சுமை தூக்குபவர்கள், மகிழுந்து, மக்கள் எந்த மாதிரியான உணவுகளை உட்கொண்டார்கள்? அவர்களினுடைய தின்பண்டங்கள், திலகர் திடல், மு.கருணாநிதி கதை வசனத்தில் வெளியான ‘பராசக்தி’ திரைப்படம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆர்வத்தை தூண்டும் பராசக்தி கண்காட்சி

கண்காட்சியை பார்வையிட வந்த ஒருவர் கூறுகையில், "டெக்னாலஜி உலகத்தில் வேகமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் போது, 1960-களில் தமிழ்நாடு எப்படி இருந்தது? என்பதை பார்க்கும் விதமாக இந்த பராசக்தி கண்காட்சி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளே சென்று வரும் போது, பல்வேறு நிகழ்வுகளை நம்மால் உணர முடிகிறது. குறிப்பாக, ஆங்காங்கே ‘தமிழ் வாழ்க! தமிழ் வாழ்க’ என உள்ளது, அக்காலத்தில் நமது தாய் மொழியின் மீது எவ்வளவு பற்று கொண்டிருந்தார்கள்? என்பதை காட்சிப்படுத்தி இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதன் மூலம், பராசக்தி திரைப்படத்தை பார்த்தே ஆக வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. பராசக்தி திரைப்படத்தின் பாடல்களும் சிறப்பாக இருந்தது. அதே போல், படமும் நன்றாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்" என தெரிவித்தார்.

