காலத்தால் அழியாத காவியம் ‘திருவிளையாடல்’ - சென்னையில் நாளை ரீரிலீஸ்
சிவாஜி கணேசன், சாவித்திரி, நாகேஷ், கே.பி. சுந்தராம்பாள் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் கடந்த 1965இல் வெளியான திருவிளையாடல் திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது.
Published : November 26, 2026 at 2:16 PM IST
சென்னை: நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் கிளாசிக் திரைப்படமான ‘திருவிளையாடல்’ நாளை சென்னையில் ரீரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன், சாவித்திரி, நாகேஷ், கே.பி. சுந்தராம்பாள், டி.எஸ். பாலையா, முத்துராமன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் 'திருவிளையாடல்' திரைப்படம் கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு வெளியானது. ஏ.பி.நாகராஜன் இயக்கத்தில் உருவான இத்திரைப்படத்திற்கு கே.வி. மகாதேவன் இசையமைத்துள்ளார்.
திருவிளையாடல் புராணத்தில் இடம்பெற்ற நான்கு கதைகளை மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. சிவபெருமானாக சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பும், தருமியாக நடிகர் நாகேஷும் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் நாகேஷ் நகைச்சுவை இன்றளவும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகின்றன. மேலும் கண்ணதாசனின் வரிகளில் பாடல்களும், 'நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே' உள்ளிட்ட வசனங்களும் இப்படத்தின் சிறப்பம்சங்களாகத் திகழ்கின்றன.
திரையுலகில் தனக்கென தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள ’திருவிளையாடல்’ படத்தை, மீண்டும் திரையரங்குகளில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். அதன்படி, வரும் நவம்பர் 27-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இந்தத் திரைப்படத்திற்கான திரையரங்க ஒதுக்கீடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில் சென்னை காசினோ திரையரங்கில் நவம்பர் 27-ம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு 'திருவிளையாடல்' திரைப்படம் திரையிடப்படுகிறது. இதற்கான இருக்கை ஒதுக்கீடுகளும் ரசிகர்களுக்காக செய்யப்பட்டுள்ளன. பழைய திரைப்படங்களை மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியிடும் முயற்சிகளுக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. கடந்த 1964ஆம் ஆண்டு சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில் வெளியான ’கர்ணன்’ திரைப்படம் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு பிரமாண்டமாக ரீரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து தற்போது 'திருவிளையாடல்' திரைப்படத்தின் மறுவெளியீடும் கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தில் சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பையும், படத்தின் சிறப்பம்சங்களையும் மீண்டும் பெரிய திரையில் ரசிக்க ரசிகர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். திருவிளையாடல் படத்தை காண விரும்பும் ரசிகர்கள், தங்களது வருகையை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 98532 98535 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு இருக்கைகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
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இந்த படத்திற்காக முன்பதிவு செய்வதன் மூலம் திரையரங்கில் தங்களுக்கான இருக்கையை உறுதி செய்து கொள்ள முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காலத்தால் அழியாத படைப்புகளை மீண்டும் திரையில் கொண்டாடும் இந்த முயற்சி, பழம்பெரும் தமிழ் திரைப்படங்களின் மீதான ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.