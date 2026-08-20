அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் உள்ளதா? மனம் திறந்த சிலம்பரசன்
த.வெ.க-வின் தற்போதைய ஆட்சி நன்றாக உள்ளது என்றும், அவர்களுக்கு கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் நடிகர் சிலம்பரசன் கூறியுள்ளார்.
Published : August 20, 2026 at 10:47 AM IST
சென்னை: நடிகர் சிலம்பரசன் தனியார் யூடியூப் நிறுவனத்தின் அலுவலக திறப்பு விழாவில் தனது அரசியல் பயணம் குறித்து பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
யூடியூபர் சவுக்கு சங்கரின் யூடியூப் சேனலில் நடிகர் சிலம்பரசனிடம் அரசியலில் நுழையும் எண்ணம் உள்ளதா என கேட்ட போது, அவர் “எனக்கு சிறு வயதில் இருந்தே அரசியல் ஈடுபாடு இருந்ததில்லை. எனது தந்தை அரசியல் கட்சி தொடங்கிய போது, அவர் சந்தித்த கஷ்டங்களை அருகில் இருந்து பார்த்துள்ளேன். அவர் மிகவும் திறமையானவர்.
மக்களுக்காக உழைக்க நினைத்த அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்களை கொடுத்தார்கள் என பார்த்துள்ளேன். அதனால், அரசியல் பக்கம் செல்லவில்லை. எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும், என்ன தோன்றும் என தெரியவில்லை. காலம் தான் அதற்கு பதில் கூற வேண்டும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய சிலம்பரசன், “நான் என்ன தான் பெரிய நடிகராக இருந்தாலும் அரசியலுக்கு அது மட்டும் போதாது. பரிட்சயமான முகம் என்பதை மீறி மக்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை வேண்டும். விஜய் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததால் அவர் வெற்றி பெற்றார்” என கூறினர்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலைமையில் 100 நாட்கள் ஆட்சி குறித்து கருத்து கேட்ட போது, ”நான் பெரிதாக அரசியலை பின் தொடரவில்லை. எனக்கு தெரிந்த வரை நன்றாக உள்ளது. தற்போது தான் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கான கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். தற்போது பொறுத்தவரை எங்களது அண்ணன் விஜய்யின் ஆட்சி நன்றாக தான் உள்ளது. அவரே தொடரட்டும்.
எதிர்காலத்தில் அரசியல் எண்ணம் வந்தால், அப்போது பார்க்கலாம்” என கூறியுள்ளார். தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சிலம்பரசன் தவெக ஆட்சி குறித்தும், தனது அரசியல் பயணம் குறித்தும் கருத்து தெரிவித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
நடிகர் சிலம்பரசன் தற்போது இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் ’அரசன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். வெற்றிமாறன் இயக்கிய வடசென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களில் சிம்பு நடிப்பதாக இருந்து பிறகு கைவிடப்பட்ட நிலையில், தற்போது அரசன் படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.