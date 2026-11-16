அஜித் குமாருக்கு வில்லனாகும் சிவராஜ்குமார் - ’டேர் டெவில்’ திரைப்படத்தின் தெறிக்கும் அப்டேட்
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார், ஸ்ரீலீலா, பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கும் டேர் டெவில் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 16, 2026 at 1:52 PM IST
சென்னை: அஜித்குமார் நடிக்கும் ’டேர் டெவில்’ திரைப்படத்தில் வில்லனாக சிவராஜ்குமார் நடிக்கவுள்ளார்.
'குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிக்கும் திரைப்படம் ‘டேர் டெவில்’. இந்த திரைப்படத்தை முதன்முறையாக ஷாலினி அஜித்குமார் தனது பிரேவ்ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்கிறார்.
இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் அஜித்துக்கு வலுவான வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க, முன்னணி நடிகர் ஒருவரை தேர்வு செய்ய படக்குழு ஆலோசித்து வந்தது. அதற்காக பல்வேறு நடிகர்களின் பெயர்கள் பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில், இறுதியாக கன்னடத் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான சிவராஜ்குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் சில மாதங்களுக்கு முன்பே சிவராஜ்குமாரை நேரில் சந்தித்து கதையை விவரித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், சிவராஜ்குமாரிடம் அஜித்குமாரும் நேரடியாகப் பேசியதாகவும், அதன் பிறகு இந்தக் கூட்டணி உறுதியானதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நவம்பர் 17 அல்லது 18ஆம் தேதி முதல் சிவராஜ்குமார் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படத்தில் நரசிம்மா கதாபாத்திரத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்து தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார் சிவராஜ்குமார்.
அதேபோல் தனுஷின் ‘கேப்டன் மில்லர்’ திரைப்படத்திலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். மேலும் ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ திரைப்படத்தை இயக்கி பிரபலமான அபிஷன் ஜீவிந்தின் தந்தையாக, தந்தை, மகன் உறவை மையமாகக் கொண்ட ‘பிக்காசோ’ (Picasso) திரைப்படத்திலும் நடிகர் சிவராஜ்குமார் நடித்து வருகிறார்.
‘டேர் டெவில்’ திரைப்படத்தில் ஸ்ரீலீலா, உன்னி முகுந்தன், பார்த்திபன், பிரபு, சுனில், ரெடின் கிங்ஸ்லி உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். தற்போது நடிகர் சிவராஜ்குமார் வில்லனாக நடிப்பதால் அவரது கதாபாத்திர வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
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மேலும் அஜித், சிவராஜ்குமார் இருவரும் நேருக்கு நேர் மோதும் அதிரடியான காட்சிகள் இடம்பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
ஏற்கெனவே வித்தியாசமான கதைக்களங்களில் கவனம் செலுத்தி வரும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், இந்த திரைப்படத்திலும் ஆக்ஷன் விருந்தை வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அஜித், சிவராஜ்குமார் இணைந்து நடிப்பது குறித்து வெளியாகியுள்ள தகவல், தமிழ் மற்றும் கன்னட ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்த திரைப்படத்தை 2027-ஆம் ஆண்டு வெளியிட படக்குழு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.