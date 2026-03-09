குணப்படுத்த முடியாததா புற்றுநோய்? திரைப்படங்கள் மீது விமர்சனம் வைத்த நடிகர் சத்யராஜ்
Published : March 9, 2026 at 12:58 PM IST
சென்னை: திரைப்படங்களில் புற்றுநோயை குணப்படுத்த முடியாத வியாதி போல சித்தரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என நடிகர் சத்யராஜ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
சென்னை ஓ.எம்.ஆர் சாலை தரமணியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள அதி நவீன புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தை திரைப்பட நடிகர் சத்யராஜ் திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், “உலகில் பல வியாதிகள் இருந்தாலும், புற்றுநோயை கண்டு மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள். இதற்கு ஒரு வகையில் திரையுலகினராகிய நாங்களும் ஒரு காரணம். சினிமாவில் புற்றுநோய் என்பது குணப்படுத்த முடியாத ஒரு பெரிய நோயாகக் காட்டப்படுகிறது. ஆனால், தற்போது மருத்துவ உலகம் வியக்கத்தக்க முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. புற்றுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்த பலரை நேரில் பார்த்திருக்கிறேன்.
கீமோதெரபி சிகிச்சை வலி மிகுந்ததாக இருக்குமா? என்று மருத்துவர்களிடம் கேட்டேன். நாம் இன்னும் பழைய 'அம்பாசிடர்' கார் காலத்தில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், மருத்துவம் 'டெஸ்லா' காரை போல நவீனமாகிவிட்டது. வலிகளற்ற சிகிச்சை முறைகள் வந்துவிட்டதாக அவர்கள் விளக்கமளித்தனர்” என்று சத்யராஜ் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், திரைப்பட வசனங்கள் குறித்த பார்வையை விவரித்தார். “நல்ல வசனங்களுக்காக நடிகர்கள் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக் கூடாது. அந்தப் புகழுக்கு இயக்குநர்கள் தான் தகுதியானவர்கள். விசு, மணிவண்ணன் போன்றவர்களின் வசனங்கள் தான் என் முகத்தின் வழியாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன” என்று பெருமிதம் கொண்டார்.
மேலும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு நிகழ்ச்சியில், “நாங்கள் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டோம், எங்க கேரக்டரையே புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறீங்க” என்று பேசிய வசனம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
திரையுலகில் வளர்ந்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI/ஏஐ) தொழில்நுட்பம் குறித்துப் பேசிய நடிகர் சத்யராஜ், “இனி சினிமாவில் சரியாக நடிக்காவிட்டால் கூட ஏஐ மூலம் சரி செய்து விடுவார்கள் என நினைக்கிறேன். சமீபத்தில் ஒரு இந்தி படத்தில் நடிக்க அழைத்த போது, எனக்குத் தமிழ், ஆங்கிலம் தவிர வேறு மொழி தெரியாது என்றேன்.
ஆனால், அது ஒரு பிரச்சினையே இல்லை. ஏஐ மூலம் சரி செய்து கொள்ளலாம் என்று கூறினார்கள். இனிமேல் ‘நாங்கள்தான் நடிப்போம், எங்களுக்குப் பதில் வேறு யாரையும் நடிக்க வைக்கக் கூடாது’ எனத் தனியாக ஒப்பந்தம் போட வேண்டிய நிலை வரும் என நினைக்கிறேன்” என்று கலகலப்புடன் தெரிவித்தார்.