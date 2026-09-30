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தினமும் 40 நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்யுங்க; இதயம் இரும்பு மாதிரி வலுவாகிடும் - நடிகர் சசிகுமார் பகிர்ந்த டிப்ஸ்

புகை மற்றும் மதுவை தொடவே கூடாது எனவும், நான் அவற்றை பயன்படுத்துவதில்லை என்பதால் எனக்கு சொல்வதற்கு எனக்கு முழு தகுதி உள்ளது என்றும் சசிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்

நடிகர் சசிகுமார்
நடிகர் சசிகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 7:33 AM IST

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மதுரை: இதயத்தை வலிமையாக மைத்து கொள்ள தினமும் 40 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என நடிகர் சசிகுமார் கூறியுள்ளார்.

மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் நேற்று செப்டம்பர் 29ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்பட்ட உலக இருதய தினத்தை முன்னிட்டு, இருதய நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஷ் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், நடிகரும் இயக்குநருமான சசிகுமார் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார். அப்போது இருதயவியல் துறை சார்பில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கு சசிகுமார் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், “மருத்துவப் பணி மிகவும் உன்னதமான பணி. ஓய்வின்றி பொறுப்புடன் உழைக்கும் மருத்துவர்களை மக்கள் கடவுளாக பார்க்கின்றனர். எனவே மருத்துவர்களும் தங்களது உடல் ஆரோக்கியத்தின் மீது அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.‌ இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள, தினமும் குறைந்தது 40 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சிக்கு என ஒதுக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதனை பொதுமக்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும். இரவு உணவை முடிந்தவரை விரைவாக எடுத்துக் கொள்வது உடலுக்கு நன்மை அளிக்கும். புகை மற்றும் மதுவை தொடவே கூடாது. நானும் புகை, மதுவை பயன்படுத்துவதில்லை. அதனால் இதுகுறித்து சொல்வதற்கு எனக்கு முழு தகுதி உள்ளது.

மேலும், உணவு தொடர்பான தகவல்கள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் குழப்பங்கள் நிலவுகிறது. நமது உடலுக்கு எது நல்லது, எது நல்லது இல்லை என்பது குறித்து யூடியூப்பில் வெளியாகும் ஒவ்வொரு வீடியோவும், வெவ்வேறு தகவல்களை கூறுவதால் குழப்பமாக உள்ளது. எந்த உணவை சாப்பிட்டால் ஆரோக்கியமாக வாழலாம், எதை சாப்பிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து மருத்துவர்கள் பொதுமக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைக்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.

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மேலும் பேசுகையில், “இதய நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பொதுமக்களிடம் அதிகளவில் சென்றடைய வேண்டும் என்றும், அதன் மூலம் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் தேவையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணிக்காக்க வேண்டும் என்றும் சசிகுமார் வலியுறுத்தினார். உலக இருதய தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், மருத்துவ மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ’மை லார்ட்’ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான ’வதந்தி 2’ வெப் சீரியஸ் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

TAGGED:

நடிகர் சசிகுமார்
உலக இருதய தினம்
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