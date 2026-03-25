லாக்டவுனுக்கு தயாராக சொல்கிறாரா பிரதமர்? நடிகர் சமுத்திரக்கனி கேள்வி

4 மணி நேரம் கொண்ட 'துரந்தர் 2' திரைப்படம் வெளியாகி இன்று வரைக்கும் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது என நடிகர் படவா கோபி கூறியுள்ளார்.

கார்மேனி செல்வம் திரைப்பட விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 25, 2026 at 5:37 PM IST

சென்னை: இயக்குநர் ராம் சக்ரி இயக்கத்தில் சமுத்திரக்கனி மற்றும் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கார்மேனி செல்வம்’ திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படத்தில் பணியாற்றிய சமுத்திரகனி, அபிநயா, லட்சுமி பிரியா, படவா கோபி, கோதண்டம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்வில் நடிகர் கோதண்டம் பேசுகையில், “‎இந்த படத்தை குடும்பத்தோடு வந்து வாருங்கள், ஒரு குடும்பத்தின் நிலைமையை உயர்த்த குடும்பத் தலைவி என்ன செய்வாள் என்பதை இந்த படம் மூலம் அறியலாம். மேலும் அயல்நாடுகளில் வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் படும் வேதனை இந்த படத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நான் இதில் நடித்து விட்டேன் என்பதற்காக மிகைப்படுத்தவில்லை, ரசிகர்கள் நீங்கள் படத்தை பாருங்கள் நான் சொன்னது உண்மை என உங்களுக்கு புரியும்” என்றார்.

தொடர்ந்து நடிகர் படவா கோபி பேசுகையில், ”நானும், சமுத்திரக்கனியும் இயக்குநர் கே.பாலசந்தர் பள்ளியில் இருந்து வந்தோம். தற்போது சமுத்திரக்கனி இயக்கத்தில் ’ஸ்கூல் பஸ்’ என்கிற படத்தில் நடித்து கொண்டு இருக்கிறேன். அதில் எனக்கு இஸ்லாமியர் கதாபாத்திரம் அளித்துள்ளார். திரையரங்கிற்கும் மக்கள் வர மாட்டார்கள் என தவறான ஒரு பிம்பத்தை பலரும் கூறுகின்றனர். அது முழுக்க, முழுக்க பொய். ’துரந்தர் 2’ என்ற திரைப்படம் கிட்டத்தட்ட 4 மணி நேரம், அது வெளியாகி இன்று வரைக்கும் ஹவுஸ் ஃபுல்லாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது” எனக் கூறினார்.

நடிகர் சமுத்திரக்கனி பேசுகையில், ”கடவுள் அருளால் இந்த படத்தில் பணியாற்றியுள்ளேன். என் வாழ்வில் முக்கியமான நேரத்தில் ஒரு நண்பராக இருக்கிறார் ’ராம் சக்ரி’. ‎நான் எதையும் யோசிக்காமல் முடிவெடுத்துவிடுவேன். ஆனால், இயக்குநர் அனைத்திலும் மிகவும் யோசித்து முடிவெடுப்பார். எங்களுடைய சிந்தனை நேர்மறையானது. இன்று காலை நான் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது என்னிடம் ஒருவர், ’நம்முடைய பிரதமர் அடுத்த லாக்டவுனுக்கு ரெடியாக சொல்கிறாரா?’ என வியப்புடன் கேள்வி எழுப்பினார்.

அவருக்கு நான் அளிக்கும் பதிலானது, தற்சார்புக்குள் வந்துவிட்டால் நாம் தான் ஆகப்பெரும் செல்வந்தர்கள். பணக்காரர் என்பது வேறு, செல்வந்தர் என்பது வேறு. பணக்காரர் பிரச்சனையுடன் இருப்பார்கள், செல்வந்தர் என்பவது எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். நிறைய சுமையை தூக்காதீர்கள், இஎம்ஐ அதிகம் வைத்து கஷ்டப்படாதீர் என்றேன்” என பேசினார்.

