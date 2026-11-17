’ஜேம்ஸ் பாண்ட்’ ஆகிறார் ’பேட்மேன்’ புகழ் ராபர்ட் பாட்டின்சன் - வெளியானது அறிவிப்பு
’Twilight’ திரைப்படம் மூலம் பிரபலமான நடிகர் ராபர்ட் பாட்டின்சன், ’Tenet’ கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு வெளியான பேட்மேன் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 5:42 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ராபர்ட் பட்டின்சன், ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஹாலிவுட் திரையுலகில் மிகவும் பிரபலமான ஆக்சன் கதாபாத்திரம் ஜேம்ஸ் பாண்ட் (James Bond) 007. ரகசிய உளவாளி கதாபாத்திரமான ஜேம்ஸ் பாண்ட் உலகளவில் இன்றளவும் பிரபலமாக இருந்து வருகிறது. ஜேம்ஸ் பாண்ட் சீரியஸ் திரைப்படம் 1962ஆம் ஆண்டு முதல் வெளியாகி வருகிறது.
கடைசியாக, ஜேம்ஸ் பாண்ட் நோ டைம் டூ டை (No Time to Die) திரைப்படம் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. முன்னதாக சீன் கன்னொரி, ஜார்ஜ் லாசென்பை, ரோஜர் மூர், டிமோதி டால்டன், பியர்ஸ் பிரோஸ்னன், டேனியல் கிரேய்க் ஆகியோர் ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
நடிகர் சீன் கொனரி அதிகபட்சமாக ஆறு படங்களில் ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மிடுக்கான தோற்றத்தில் உளவாளியாக வந்து ரசிகர்களை கவர்ந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்தில் பின்னணி இசையும் மிகவும் பிரபலம்.
இந்நிலையில், ஜேம்ஸ் பாண்ட் சீரியஸில் அடுத்ததாக கதாநாயகனாக நடிக்கப் போவது யார் என்ற கேள்வி உலகளவில் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வந்தது. பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ராபர்ட் பாட்டின்சன் அடுத்து உருவாகும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கவுள்ளார். 40 வயதான நடிகர் பாட்டின்சன், ’Twilight’ திரைப்படம் மூலம் பிரபலமானார்.
தொடர்ந்து ’Good time’, ’The lighthouse’, ’Tenet’ ஆகிய படங்களில் நடித்து ஸ்டைலிஷ் நடிகராக ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். தொடர்ந்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு Batman கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தனது திறமை குறித்து கேள்வி எழுப்பியவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்தார். இந்நிலையில், ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் 7வது நடிகர் என்ற பெருமையை பாட்டின்சன் பெற்றுள்ளார்.
முன்னதாக பாட்டின்சன் தனது 26 வயதில் தான் ஜேம்ஸ் பாண்ட் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க விரும்புவதாக தெரிவித்தார். பின்னர் 14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது கனவு நிறைவேறியுள்ளது. இந்த ஜேம்ஸ் பாண்ட் படத்திற்கு தலைப்பு அறிவிக்கப்படாத நிலையில், அமேசான் எம்ஜிஎம் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. முன்னதாக வெளியான ஜேம்ஸ் பாண்ட் திரைப்படங்களை பார்பரா ப்ரொகொலி மற்றும் மைக்கெல் ஜி.வில்சன் ஆகியோர் தயாரித்தனர்.
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Dune மற்றும் Arrival ஆகிய படங்களை இயக்கிய வில்லெநியூ இந்த திரைப்படத்தை இயக்குகிறார். பாட்டின்சன் நடிக்கும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு அடுத்த ஆண்டு தொடங்கும் நிலையில், வரும் 2028ஆம் ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.