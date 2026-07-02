நடிகர் ரவி மோகன் வீட்டில் திருட்டு; ஓட்டுநர் ராஜேஷை கைது செய்த போலீஸ்
திருடப்பட்ட பணத்தை மீண்டும் ரவி மோகன் அவரிடமே ஒப்படைத்தார். இருப்பினும், பணத்தை திருடிய குற்றத்திற்காக ராஜேஷை முறைப்படி கைது செய்த நீலாங்கரை போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : July 2, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 11:20 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரவி மோகன் இல்லத்தில் வைர நெக்லஸ் மற்றும் 2.5 லட்சம் ரூபாய் பணம் திருடு போன வழக்கில், அவரின் ஓட்டுநர் ராஜேஷ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கத்தில் உள்ள நடிகர் ரவி மோகன் இல்லத்தில் வைர நெக்லஸ் மற்றும் ரூ. 2.5 லட்சம் பணம் திருடு போன வழக்கில், ஓட்டுநர் ராஜேஷ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
கடந்த 22 ஆம் தேதி நடிகர் ரவி மோகன் இல்லத்தில் வைர நெக்லஸ் மற்றும் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் பணம் திருடு போனதாக நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இப்புகாரின் பேரில் போலீசார் சிஎஸ்ஐ (CSR) பதிவு செய்து தீவிர விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
குறிப்பாக, நடிகர் ரவி மோகன் வீட்டில் பணியாற்றி வந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களிடம் போலீசார் தனித் தனியாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், வீட்டின் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்த ராஜேஷ் என்பவர் மீது போலீசாருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது.
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இதையடுத்து அவரிடம் போலீசார் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டது. இதில், ராஜேஷ் ரூ. 2.5 லட்சம் பணத்தை கையாடல் செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார். மேலும், திருடப்பட்ட பணத்தை மீண்டும் ரவி மோகன் அவரிடமே ஒப்படைத்தார். இருப்பினும், பணத்தை திருடிய குற்றத்திற்காக ராஜேஷை முறைப்படி கைது செய்த நீலாங்கரை போலீசார், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.