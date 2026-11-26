நடிகர் ரவி மோகன் மனைவி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கு - பாடகி கெனிஷா நேரில் ஆஜராக உத்தரவு
ரவி மோகன் தனது குழந்தைகளைப் பார்க்கலாம் என்ற குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்துச் செய்யக்கோரி ஆர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரவி மோகனின் மனைவி ஆர்த்தி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் பாடகி கெனிஷா நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரபல நடிகர் ரவி மோகன், அவரது மனைவி ஆர்த்தி இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில், விவாகரத்துக் கோரி ரவி மோகன் சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இந்த நிலையில், பாடகி கெனிஷா, ரவி மோகன் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இதைத் தொடர்ந்து ஆர்த்தி தொடர்ந்த வழக்கில் இருதரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக பொதுவெளியில் எந்த விதமான கருத்துகளையும் தெரிவிக்கக்கூடாது என்று கடந்த ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த உத்தரவை மீறி, ரவி மோகன் ஊடகங்களை சந்தித்ததாக ஆர்த்தி தொடர்ந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், ரவிமோகன் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும் என்று உத்தரவுப் பிறப்பித்ததை அடுத்து, தனது செயலுக்கு மன்னிப்பு கோரி ரவி மோகன் பொது அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
இதற்கிடையே, பாடகி கெனிஷாவுக்கு எதிராகவும் ஆர்த்தி, சிவில் அவதூறு வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "தன்னைப் பற்றி அவதூறாகப் பேச தடை விதிக்க வேண்டும், ஏற்கெனவே சமூக ஊடகங்களில் தன்னை பற்றி கெனிஷா வெளியிட்டுள்ள பதிவுகளை உடனடியாக நீக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும், தனக்கு நஷ்ட ஈடாக 1 கோடியே 1 லட்சம் ரூபாய் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மரியா கிளாட், சாட்சிகள் பதிவுக்காக விசாரணையை மாஸ்டர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டிருந்தார். மாஸ்டர் நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில் கெனிஷா வரும் டிசம்பர் 03- ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என மாஸ்டர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. விசாரணைக்கு ஆஜராகாத பட்சத்தில், இந்த வழக்கு அன்றே விசாரித்து முடிக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, நடிகர் ரவி மோகன் தனது குழந்தைகளைப் பார்க்க குடும்ப நல நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்திருந்தது. இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்த்தி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், "ஏற்கெனவே குடும்ப நல நீதிமன்றம் உத்தரவுப்படி, ரவிமோகன், இடைக்கால பராமரிப்புத் தொகை வழங்கவில்லை; தனது குழந்தைகளைப் பராமரிப்பது தொடர்பாக எந்த உண்மையான நோக்கமும் இல்லை.
தனது தோழியுடன் அண்மையில் ரவி மோகன், போதை வஸ்து உட்கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானதை சுட்டிக் காட்டியுள்ளார். இதனால் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதால், குடும்ப நல நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என மனுவில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.