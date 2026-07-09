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‘கொடூர குற்றங்களுக்கு மரண தண்டனை அவசியமானது’ - ரங்கராஜ் பாண்டே

’லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு’ படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தையும் இயக்குநர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அதை ஒரு அணில் போல நான் செய்திருக்கிறேன் என ரங்கராஜ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்.

லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு
லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு திரைப்படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 10:47 AM IST

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சென்னை: கொடூர குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு மரண தண்டனை விதித்தால் தான், மற்றவர்களுக்கு அச்ச உணர்வு ஏற்படும் என நடிகர் ரங்கராஜ் பாண்டே தெரிவித்துள்ளார்.

‎தயாள் பத்மநாபன் இயக்கத்தில் உண்மை சம்பவத்தை மையமாக வைத்து உருவாகியுள்ள "லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு" திரைப்படத்தில் வெற்றி, பத்திரிகையாளர் ரங்கராஜ் பாண்டே, பிரிகிடா சாகா, மாறன், சரவணன், லிஸ்ஸி ஆண்டனி, லோகன் கண்ணன், நர்மதா மற்றும் சுப. வீரபாண்டியன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படமானது நாளை (ஜூலை 10) வெளியாகவுள்ள நிலையில், படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது

இந்நிகழ்வில் படக்குழுவினர் பலர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது படத்தின் இயக்குநர் தயாளன் பத்மநாபன் பேசுகையில், ”படத்தில் வட்டிக்கு விடும் தொழில் செய்யக்கூடியவர்களாக குறிப்பிட்ட சமூகத்தினர் என காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இருப்பினும் அது ஒரு சில தவறான நபர்களை மட்டுமே குறிக்கிறது.

எந்த சமூக மக்களையும், ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் குறை சொல்லவில்லை. படத்திற்கான விமர்சனம் எழுதக்கூடிய நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவரின் சொந்த விமர்சனத்தை எழுதலாம். அது நிறை குறை எதுவானாலும் நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்வோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து பத்திரிகையாளரும், நடிகருமான ரங்கராஜ் பாண்டே பேசுகையில், “என்னுடைய நிலைப்பாடானது மரண தண்டனை விவகாரத்தில் நிச்சயம் மரண தண்டனை வேண்டும் என்பது தான். உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், சாலையில் செல்லும் போது, விதிகளை மதிக்காமல் சென்றால் அதற்காக அபராத தொகை வசூலிக்கும் போது தான், சாலை விதிகளை மதிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வரும்.

அதேபோல் தவறு செய்த கூடிய நபர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கும் போது தான், மற்ற தவறு செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு அச்ச உணர்வு ஏற்படும். இந்தப் படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வசனத்தையும் இயக்குநர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ, அதை ஒரு அணில் போல நான் செய்திருக்கிறேன்.

படத்தின் கதாநாயகன் வெற்றி என்னை விட அதிகமாக பேசுகிறார், அது கொஞ்சம் வயிற்று எரிச்சலாக இருந்தது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை சுதந்திரம் பெற்று 75 ஆண்டுகள் கடந்த போதிலும், இதுவரையிலும் 75க்கும் குறைவான மரண தண்டனையே செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது” என தெரிவித்தார்.

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பின்னர் நடிகை லிஸ்ஸி ஆண்டனி பேசுகையில், “பெண்களுக்கு மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றம் செய்யக்கூடிய நபர்களுக்கு நிச்சயம் மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. இப்படம் சிரமத்துடனும், ஒவ்வொருவரின் மிகச் சிறந்த பங்களிப்புடனும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நிச்சயம் பொதுமக்கள் அனைவரும் படத்திற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என கூறினார்.

TAGGED:

LAKSHMIKANDHAN MURDER CASE
RANGARAJ PANDEY ABOUT DEATH PENALTY
மரண தண்டனை
லட்சுமிகாந்தன் கொலை வழக்கு
RANGARAJ PANDEY

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