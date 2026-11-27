’நான் நலமுடன் இருக்கிறேன்’ - தனது உடல்நிலை குறித்து நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா விளக்கம்
நடிகர் அஜித்குமார், தேவயானி நடித்த ’தொடரும்’ படம் மூலம் இயக்குநரான ரமேஷ் கண்ணா, தற்போது நகைச்சுவை நடிகராக பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
Published : November 27, 2026 at 3:18 PM IST
சென்னை: தனக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியான செய்தியை நடிகர் ரமேஷ் கண்ணா மறுத்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநர் மற்றும் நகைச்சுவை நடிகராக வலம் வருபவர் ரமேஷ் கண்ணா. இயக்குநர்கள் பாண்டியராஜன், விக்ரமன், கே.எஸ்.ரவிக்குமார் ஆகியோரிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியவர். நடிகர் அஜித்குமார், தேவயானி நடித்த ’தொடரும்’ படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.
தொடர்ந்து ’விக்ரமன்’ இயக்கிய ’உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன்’ படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். பின்னர், படையப்பா, நீ வருவாய் என, பிரண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட படங்களில் நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். மேலும் அவரது ஆஸ்தான உதவி இயக்குநராக கே.எஸ்.ரவிக்குமாரின் ரமேஷ் கண்ணா முக்கிய படங்களுக்கு வசனம் எழுதியுள்ளார். முனி, நம் நாடு, ஆதவன் படங்களுக்கு வசனகர்த்தாவாகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
உன்னிடத்தில் என்னை கொடுப்பேன், உன்னை நினைத்து, ஃபிரண்ட்ஸ், ப்ரியமான தோழி ஆகிய படங்களில் ரமேஷ் கண்ணா நகைச்சுவை பெரியளவில் பேசப்பட்டது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ரமேஷ் கண்ணாவின் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. தனியார் பல் மருத்துவமனைக்கு சிறப்பு விருந்தினராக சென்ற ரமேஷ் கண்ணா, காரில் இருந்து இறங்கி செல்லும் போது தனது உதவியாளரின் கைகளை பிடித்து தள்ளாடியபடியே நடந்து சென்றார்.
இந்த வீடியோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் ரமேஷ் கண்ணாவிற்கு ’என்ன ஆனது’ என்று சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பினர்.
|இதையும் படிங்க: பொங்கல் ரேஸில் இணைந்த விஜய் சேதுபதியின் ’பாக்கெட் நாவல்’ – மீண்டும் இணையும் ‘சூப்பர் டீலக்ஸ்’ கூட்டணி
இதுகுறித்து ரமேஷ் கண்ணாவை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, ”நான் நன்றாக ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கிறேன். நான் மருத்துவமனைக்கு சென்ற போது, அப்பகுதியில் மழை பெய்து சேறும் சகதியுமாக இருந்தது. இதனால் விழுந்துவிட கூடாது என்பதற்காக மெதுவாக நடந்தேன். நான் நலமாக இருக்கிறேன் நன்றி” என்று தெரிவித்தார்.
தற்போது ரமேஷ் கண்ணா ‘ஓ காட் பியுட்டிஃபுல்’, ‘கோல்மால் வல்லால் ஆறுமுகம்’, ’நிழல்’, ’ஃபிரீடம்’, ‘அம்பி’ ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.