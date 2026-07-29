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கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் நடிகர் ராம் சரணுக்கு அறுவை சிகிச்சை

நடிகர் ராம் சரண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் புகைப்படங்களையும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

நடிகர் ராம் சரணுக்கு அறுவை சிகிச்சை
நடிகர் ராம் சரணுக்கு அறுவை சிகிச்சை (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 7:29 AM IST

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கோயம்புத்தூர்: நடிகர் ராம் சரண் தனது வலது கை மணிக்கட்டில் ஏற்பட்ட காயத்திற்காக மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டுள்ளார்.

இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த ‘பெத்தி’ திரைப்படத்தின் சண்டை காட்சிகளின் போது, அவரது வலது கை மணிக்கட்டில் தசைநார் கிழிவு ஏற்பட்டது. இந்த திரைப்படப் பணிகள் மற்றும் விளம்பர நிகழ்வுகள் காரணமாக அவர் உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ளாமல் இருந்துள்ளார். இதனால், அவரது காயம் சற்று தீவிரமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனை தொடர்ந்து ராம் சரண் தனது தந்தையும், நடிகருமான சிரஞ்சீவி, தாய் சுரேகா, மற்றும் மனைவி உபாசனா கொனிடேலா ஆகியோருடன் கோயம்புத்தூருக்கு வருகை தந்தார். அங்கு கங்கா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு மருத்துவமனையின் தலைவர் ராஜசேகரன் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர், அறுவை சிகிச்சை செய்தனர்.

நடிகர் ராம் சரண் காயத்தின் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, அமெரிக்காவின் மியாமியைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கை மற்றும் மணிக்கட்டு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் அலெஜான்ட்ரோ பாடியா மற்றும் டாக்டர் பிரவீன் பரத்வாஜ் ஆகியோர் இக்குழுவில் இணைந்து அறுவை சிகிச்சையை வெற்றிகரமாக முடித்தனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து ராம் சரணின் அறுவை சிகிச்சை குறித்து மருத்துவமனை சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், ”நடிகர் ராம் சரணுக்கு அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளது. அவர் தற்போது நலமாக மீண்டு வருவதை மருத்துவக் குழுவினர் உறுதி செய்துள்ளனர்.
மேலும் சில வாரங்களுக்குக் கடுமையான உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் படப்பிடிப்பைத் தவிர்த்து முழு ஓய்வு மற்றும் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்” என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ராம் சரண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் புகைப்படங்களையும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.

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புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த ‘பெத்தி’ திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. இந்த படத்தில் கிரிக்கெட் வீரர், மல்யுத்த வீரர் என பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் ராம் சரணுக்கு அதிக ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தது. அந்த ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட போது அவரது கையில் காயம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

PEDDI MOVIE
RAM CHARAN SURGERY
RAM CHARAN IN COIMBATORE
நடிகர் ராம் சரண்
ACTOR RAM CHARAN

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