‘சிறு வயது கனவு நிறைவேறிவிட்டது’ - ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுடன் இணைந்தது குறித்து ராம் சரண் நெகிழ்ச்சி!

ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் நடந்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசை நிகழ்ச்சியில் ’பெத்தி’ படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.

ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுடன் உள்ள நடிகர் ராம் சரண் (@vriddhicinemas 'X' page)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2025 at 7:06 PM IST

ஹைதராபாத்: இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உடன் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்ற தனது குழந்தை பருவ கனவு நிறைவேறியதாக நடிகர் ராம் சரண் தெரிவித்தார்.

‘தி வொண்டர்மென்ட் டூர்’ என்ற பெயரில் இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி வருகிறார். அந்த வகையில், நேற்று (நவ.8) ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் அவரது இசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் குவிந்ததால், அப்பகுதி முழுவதும் விழாக்கோலம் பூண்டது. இரவு 7 மணிக்கு பிரமாண்டமாக தொடங்கிய இசையில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தெலுங்கு மற்றும் இந்தி பாடல்களை பாடி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தினார். இதனால் ராமோஜி திரைப்பட நகரம் இசை சொர்க்கமாக மாறியது.

நிகழ்ச்சிக்கு இடையே நடிகர் ராம் சரண் மேடைக்கு வந்தபோது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் ஆரவாரம் செய்ய தொடங்கினர். அதனைத் தொடர்ந்து மேடையில் இருவரும் இணைந்து பாடியபோது ரஹ்மான், ராம் சரண் காம்போ ரசிகர்களை மெய்மறக்க செய்தது என்றே கூறலாம். தொடர்ந்து பேசிய ராம் சரண், ''ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உடன் பணியாற்றுவது என்பது எனது சிறு வயது கனவு. தற்போது எனது கனவு நனவாகிவிட்டது. பெத்தி போன்ற படத்தில் நடிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்'' என்று கூறி ரசிகர்களின் பலத்த கைத்தட்டல்களை பெற்றுக் கொண்டார்.

இதை தொடர்ந்து ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ராம் சரண், ஜான்வி மூவரும் இணைந்து ரசிகர்களுக்காக பெத்தி படத்தின் முதல் சிங்கிள் ஜிகிரி பாடலை மேடையில் அறிமுகப்படுத்தினர். இந்த பாடல் ஏற்கனவே இணையத்தில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், அதற்கான ஆர்வத்தை மேலும் கூட்டியுள்ளது.

அப்போது நடிகை ஜான்வி கபூர் மேடையில் சரளமாக தெலுங்கில் பேசி ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினார். அதாவது, ''இந்த படத்தில் நான் ஒரு பகுதியாக இருப்பதை அதிர்ஷ்டமாக கருதுகிறேன்'' என பேசினார். அவரது இனிமையான பேச்சுக்கு கரகோஷம் எழுப்பி ரசிகர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.

தொடர்ந்து பேசிய ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ’'ரசிகர்களின் அன்பால் நெகிழ்ச்சியடைந்து போனேன். நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு மீண்டும் தெலுங்கு திரையுலகில் களமிறங்குவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. பெத்தி படத்தின் இசை நிச்சயமாக சிறப்பாக இருக்கும்’ என கூறினார். பெத்தி படத்தின் மூலம் நடிகர் ராம் சரணுடன் முதல்முறையாக இசைப்புயல் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் கைகோர்த்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தெலுங்கு சினிமாவில் நுழைந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: தமிழ் சினிமாவில் உருவக் கேலி... விதைத்தவர்களை வீழ்த்திய சோகம்!

அதாவது, உப்பெனா படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான புச்சி பாபு சனா ‘பெத்தி’ (Peddi) படத்தை இயக்கியுள்ளார். இதில் கதாநாயகனாக ராம் சரண் நடித்துள்ள நிலையில், அவருக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் நடிக்கிறார். மேலும், இப்படத்தில் ஜகபதி பாபு, சிவ ராஜ்குமார் மற்றும் திவ்யேந்து உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர்.

கிரிக்கெட்டை மையமாக வைத்து பெரும் பொருட்செலவில் உருவாகி வரும் படம் 2026 மார்ச் 27 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையே பெத்தி படத்தின் முதல் சிங்கிள் ‘ஜிகிரி ஜிகிரி’ பாடல் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

