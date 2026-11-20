‘தர்மன்’ திரைப்படத்தின் அப்டேட் கொடுத்த ரஜினிகாந்த்
ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் தர்மன் படத்தில் சிம்ரன், ராஷி கண்ணா, நயன்தாரா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்டோரும் தர்மன் படத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.
Published : November 20, 2026 at 1:19 PM IST
சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் நடித்து வரும் ’தர்மன்’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து பேசியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, செய்தியாளர்கள் உங்களது இமயமலை பயணத்தை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம் என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு ரஜினிகாந்த் ”அடுத்த வருடம் இமயமலை செல்லப் போகிறேன்” என பதிலளித்தார்.
’தர்மன்’ பட அப்டேட் கொடுத்த ரஜினிகாந்த் #DharmanMovie | #Rajinikanth | #SuperstarRajinikanth | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/ktVr1zWvVc— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 20, 2026
தொடர்ந்து தர்மன் படத்தின் அப்டேட் குறித்து கேட்ட போது, “தர்மன் படத்தின் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு முடிவு அடைந்துள்ளது. அடுத்த மாதம் மீண்டும் படப்பிடிப்பு தொடங்கும்” என கூறினார். தொடர்ந்து தனுஷ் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, “ஓம் திரைப்படம் நான் இன்னும் பார்க்கவில்லை” என கூறினார்.
நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் ரூ.800 கோடிக்கு மேல் வசூலை பெற்று பிளாக்பஸ்டர் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது. ரஜினிகாந்தின் 50 வருட திரைவாழ்வில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக சாதனை படைத்தது. மேலும் ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் ஓடிடியிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
இந்நிலையில், ரஜினிகாந்த் தற்போது அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் உருவாகும் தர்மன் படத்தில் கவனம் செலுத்து வருகிறார். தற்போது உள்ள இளம் இயக்குநர்களில் பிரபலமான அஷ்வத் மாரிமுத்து ரஜினிகாந்துடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆவலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜெயிலர் 2 படத்தில் நட்சத்திர நடிகர்க்ள் பலர் நடித்திருந்ததை போல தர்மன் படத்திலும் பல நடிகைகள் நடித்து வருகின்றனர். சிம்ரன், ராஷி கண்ணா, நயன்தாரா, ஸ்ரீலீலா ஆகிய நடிகைகள் தர்மன் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
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மேலும் பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ராம் பொத்தினேனி தர்மன் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இண்டர்நேஷனல் சார்பில் கமல்ஹாசன் இந்த படத்தை தயாரித்து வரும் நிலையில், படக்குழு தொடர்ச்சியாக அப்டேட் வழங்கி வருகிறது. தர்மன் திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், படப்பிடிப்பு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தர்மன் படத்தின் அடுத்த அப்டேட் ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாளுக்கு வெளியாகிறது.