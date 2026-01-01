வீட்டின் முன்பு திரண்டிருந்த ரசிகர்கள் - கேட்டை திறந்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த ரஜினி!

வீட்டின் முன்பு திரண்டிருந்த ரசிகர்கள் - கேட்டை திறந்து இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த ரஜினி!
தனது இல்லத்தின் முன்பு திரண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு ரஜினிகாந்த் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்ததால், அவர்கள் அனைவரும் உற்சாகம் அடைந்தனர்.
Published : January 1, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: புத்தாண்டை ஒட்டி போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் குவிந்திருந்த ரசிகர்களுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்து தெரிவித்து இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தினார்.
2025 விடைபெற்று 2026-ம் ஆண்டு அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. அந்த வகையில், உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டு பண்டிகை இரவுமுதல் களைகட்டியது. குறிப்பாக பட்டாசு வெடித்தும், கேக் வெட்டியும் 2026 ஆம் ஆண்டை மக்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். மேலும், 2026 ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு, அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலரும் பொதுமக்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த்தும் அவரது ரசிகர்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
ரஜினிகாந்த் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவரது பிறந்தநாள், தீபாவளி, பொங்கல், புத்தாண்டு உள்ளிட்ட பண்டிகைகளின் போது, போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் இருந்தால் அவரது ரசிகர்களை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பது வழக்கம். சில சமயங்களில் வெளியூர் படப்பிடிப்பு அல்லது உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அவர் ரசிகர்களை சந்திக்காமல் இருந்திருக்கிறார். அப்பொழுதெல்லாம் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்வர்.
இந்நிலையில், இன்று புத்தாண்டு முதல் நாளில் ரஜினிகாந்தை பார்ப்பதற்காக சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது இல்லத்தின் முன்பு ரசிகர்கள் குவிந்திருந்தனர். அதனை அறிந்த ரஜினிகாந்த், உடனடியாக வெளியே வந்து அவர்கள் அனைவரையும் பார்த்து கையசைத்து புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அதனைக் கண்டு மகிழ்ச்சியடைந்த ரஜினியின் ரசிகர்கள் அனைவரும், “ஹாப்பி நியூ இயர் தலைவா” என உற்சாகம் பொங்க கூறினர்.
அதைத் தொடர்ந்து, "பேட்டி எதாவது கொடுக்கிறீர்களா?" என செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, “வேண்டாம், உங்களுக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்து விட்டு வீட்டிற்குள் சென்றார். புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரஜினியை கண்ட அவரது ரசிகர்கள் அனைவரும், அங்கிருந்து பூரிப்புடன் கலைந்து சென்றனர்.
ரஜினிகாந்தின் 2026 திரைப்பயணத்தை பொருத்தவரை, கடந்த 2023-ல் வெளியாகி வசூல் வேட்டையை குவித்த 'ஜெயிலர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் 2026 ஜூன் மாதம் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை ரஜினிகாந்தும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் உறுதிப்படுத்தினார். மேலும், கமல்ஹாசன் தயாரிப்பிலும் ஒரு படத்தில் ரஜினி நடிக்க உள்ளார். ஆனால், அதற்கு யார் இயக்குநர்? இசையமைப்பாளர்? ஒளிப்பதிவாளர்? என்பது குறித்து தற்போது வரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.