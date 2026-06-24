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நான் பேசினாலே பிரச்சனை தான் - 'தர்மன்' பட விழாவில் ரஜினிகாந்த் கலகல பேச்சு

நம்மை பிடிக்காதவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தாலும் பிடிக்காது என்றும், பிடித்தவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தாலும் பிடிக்கும் என்று நினைப்பதும் முட்டாள்தனம் என்று ரஜினிகாந்த் கூறினார்.

தர்மன் பட பூஜை நிகழ்வில் ரஜினி, கமல் உள்ளிட்டோ
தர்மன் பட பூஜை நிகழ்வில் ரஜினி, கமல் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 3:11 PM IST

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சென்னை: "நான் பேசினாலே பிரச்சனை வருகிறது" என்று 'தர்மன்' திரைப்பட தொடக்க விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கலகலப்பாக பேசினார்.

கமல் ஹாசனின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நெஷனல் தயாரிப்பில், அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் திரைப்படம் ‘தர்மன்’. இப்படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. ‎பேட்ட, தர்பார், ஜெய்லர், வேட்டையன், கூலி, ஜெயிலர்-2 ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து, இந்தப் படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக சிம்ரன் நடிக்கிறார். மேலும் நடிகை ராஷி கண்ணா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

தர்மன் படத்தின் பூஜையானது இன்று சென்னை, ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன், நடிகர் ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்து உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்தப் படத்தில் ரஜினிகாந்த், சென்னையில் பிரபலமாக இருந்த 5 ரூபாய் டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால் இது ரஜினி பட பாணியில் கமர்ஷியல் திரைப்படமாக இருக்கும் என இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் கமல்ஹாசன் பேசுகையில், ”ரஜினியை வைத்து படம் தயாரிக்கக் கூடிய அளவிற்கு இன்றும் என்னை வைத்திருக்கக்கூடிய தமிழ் ரசிகர்களுக்கு நன்றி. துவக்க காலத்தில் இருவரும் நடிக்க ஆரம்பித்து இருந்த சூழலில், இரண்டு வருடங்களில் இருவரும் சமநிலைக்கு வந்துவிட்டோம்.

அப்போது, விமானத்தில் செல்லும் போது நான் ரஜினியிடம் இருவரும் இணைந்து நடிப்பதை நிறுத்திவிடலாம் என கூறியுள்ளேன். ஏனெனில், ஒரு பிஸ்கட்டை பகிர்ந்து இருவருக்கும் தருவது போல் தெரிகிறது. ஒருவருக்கு ஒரு முழு பிஸ்கட் என்கிற நிலை வர வேண்டும் என கூறினேன்.

வழக்கமாக திரைப்படத்தில் கதாநாயகன் அமர்ந்திருப்பார், தயாரிப்பாளர் ஓடி, ஆடி வேலை செய்வார். இந்த படத்தில் அது தலைகீழாக நடைபெற்றுள்ளது. கதாநாயகன் ரஜினிகாந்த் தான் அனைத்து வேலைகளையும் பார்த்து கொண்டார். இசையமைப்பாளர் அனிருத் அனைத்து படங்களுக்கும் உலக தரமான இசையை வழங்கி வருகிறார். கால்பந்து போட்டியில் கூட அவரது இசை ஒலிக்கிறது. நன்கு தயாரிக்கப்பட்டு ஓடக்கூடிய திரைப்படங்கள், தற்போது தமிழ் சினிமாவின் தேவையாக இருக்கிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசுகையில், “‎நான் பேசினாலே பிரச்சனை தான். சரி என்று பேசாமல் இருந்தால் ஏன் பேசவில்லை என்று கலாட்டா செய்கிறார்கள். பேசினால் இப்போது பேசு, ஏன் முன்பு பேசவில்லை என கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

நம்மை பிடிக்காதவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தாலும் பிடிக்காது; பிடித்தவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்தாலும் பிடிக்கும் என்று நினைப்பது முட்டாள்தனம்.

தர்மன் ஃபர்ஸ்ட் லுக்
தர்மன் ஃபர்ஸ்ட் லுக் (@RKFI)

அஷ்வத் மாரிமுத்து நான் தேர்வு செய்துள்ள நான்காவது இயக்குநர். முதலில் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், பின்னர் சுந்தர்.சி, அதன் பிறகு சிபி சக்கரவர்த்தி.

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இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி என்னிடம் கூறியது ஒரு விஞ்ஞானி பற்றிய கதை. அதற்கு ரஷ்யா, ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கு பயணிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது. அந்த கதையின் படப்பிடிப்பிற்கு அதிக காலம் தேவைப்பட்டது. அதனால் அவரது படத்தில் நடிக்க முடியவில்லை.

அதன் பிறகு தான் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து கதையை கேட்டேன். அவரது கதை எனக்கு பிடித்திருந்தது. பின்னர் நான் வற்புறுத்தியதால் தான் கமல் அந்த கதையை கேட்டார்.

1977இல் கமல்ஹாசன் மிகப் பெரிய நடிகர். நான் அப்போது தான்‌ புதிதாக வந்தேன். அந்த நேரத்தில் ‘இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது’ படத்தில் எனக்கு நடிப்பதற்கு கமல் உதவினார். ராஜ்கமல் நிறுவனம் தயாரிப்பில் படம் நடிப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியாகவும், பெரும் பொறுப்பாகவும் இருக்கிறது. ’தர்மன்’ படப்பிடிப்பு நாளை தொடங்குகிறது” என்றார்.

TAGGED:

DHARMAN MOVIE LAUNCH
ரஜினிகாந்த்
தர்மன்
KAMALHAASAN
RAJINIKANTH

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