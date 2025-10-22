ETV Bharat / entertainment

சூப்பர் மாரி.. பைசன் பார்த்து விட்டு ரஜினிகாந்த் சொன்ன வார்த்தை - நெகிழ்ச்சியில் மாரி செல்வராஜ்!

பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன் உள்ளிட்ட படங்களைப் போலவே தனது 5ஆவது படத்தையும் பார்த்து விட்டு, நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராட்டியுள்ளதாக மாரி செல்வராஜ் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

மாரி செல்வராஜுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ரஜினிகாந்த்
மாரி செல்வராஜுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ரஜினிகாந்த் (@mari_selvaraj 'X' Page)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பைசன் திரைப்படம் பார்த்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், இயக்குநர் மாரி செல்வராஜை அழைத்து பாராட்டியுள்ளார்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்த திரைப்படம் ‘பைசன்’ (Bison Kaalamaadan). இப்படத்திற்கு நிவாஸ் கே.பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியான பைசன் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பையும், கலவையான விமர்சனத்தையும் பெற்றுள்ளது.

பைசன் திரைப்படம் ‘அர்ஜுனா விருது’ வென்ற தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கபடி வீரர் மணத்தி கணேசனின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகியுள்ளது. மேலும், கடும் சாதிய வன்முறைகள், சிக்கல்கள் நிறைந்த சமூகப் பின்னணியில் பிறந்த ஒரு இளைஞர் சாதிக்க துடிப்பதும், அப்போது வரும் நெருக்கடிகளை எல்லாம் எவ்வாறு எதிர் கொண்டு மாநில மற்றும் தேசிய வீரராக தேர்வு செய்யப்படுகிறார்? எவ்வாறு தங்கப் பதக்கதை வென்று இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கிறார் என்பதை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் பைசன்.

கபடி வீரர் மணத்தி கணேசனின் கதாபாத்திரத்தில் துருவ் விக்ரம் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம் வெளியாகி கடந்த 5 நாட்களில் ரூ.20 கோடிக்கு மேல் வசூலித்துள்ளதால், வணிகரீதியாகவும் வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க:

இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த், “சூப்பர் மாரி.. சூப்பர்.. பைசன் பார்த்தேன். திரைப்படத்துக்கு திரைப்படம் உங்களது உழைப்பும், ஆளுமையும் என்னை ஆச்சரியப்படுத்துகிறது. மாரி வாழ்த்துக்கள்” என தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

அதனால் நெகிழ்ச்சியடைந்த மாரி செல்வராஜ் அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன், வாழை பார்த்து விட்டு என்னை அழைத்து பாராட்டியது போலவே எனது ஐந்தாவது படமான பைசன் (காளமாடன்) பார்த்து விட்டு, என்னையும் ரஞ்சித் அண்ணனையும் தொலைபேசியில் அழைத்து மனதார பாராட்டிய சூப்பர் ஸ்டாருக்கு என் சார்பாகவும் என் மொத்த படக்குழு சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, பைசன் காளமாடன் படத்தை பார்த்து விட்டு இயக்குநர்கள் லிங்குசாமி, வசந்தபாலன், தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி உள்ளிட்ட திரையுலகினர் பலரும் பாராட்டியுள்ளனர்.

TAGGED:

நடிகர் ரஜினிகாந்த்
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ்
மாரி செல்வராஜை பாராட்டிய ரஜினி
BISON KAALAMAADAN
RAJINIKANTH PRAISES MARI SELVARAJ

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.