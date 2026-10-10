"இந்த கார்த்திக் சுப்பராஜை தான் தேடிட்டு இருந்தேன்" - டோரதி படத்தை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்
இளையராஜா இசையில், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த டோரதி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
Published : October 10, 2026 at 3:58 PM IST
சென்னை: கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான ’டோரதி’ திரைப்படக் குழுவினரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அழைத்து பாராட்டியுள்ளார்.
இதுகுறித்து இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தலைவா... அற்புதம், அழகு, பிரமிப்பு. தலைவர் ரஜினிகாந்திற்கு டோரதி திரைப்படம் பிடித்திருந்தது. அவர் படம் குறித்து ஒரு மணி நேரம் விவரமாக பேசினார். இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும். இந்த உரையாடல் எப்போதும் எனது நினைவில் இருக்கும். கடைசியாக ‘இந்த கார்த்திக் சுப்பராஜை தான் தேடிட்டு இருந்தேன்’ என்ற தலைவரின் பாராட்டுகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வீட்டில் அவருடன் நடிகர் ரிஷிகாந்த், சனந்த் ஆகியோர் எடுத்த புகைப்படத்தை கார்த்திக் சுப்புராஜ் பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Thalaivaaaaa.... 🔥🔥❤️❤️ 'Fantastic..Beautiful... Mindblowing' !! Thalaivar Loveeedd #Dorothy and spoke in detail for an hour appreciating every aspect of the film.... Can't ask for more.... Will forever remember the conversation & him saying..... "Intha Karthik Subbaraja thaan thedittu irunthen... Hat's off" ... Am flying 🤗🤗 Love you Thalaiva ... ❤️❤️ #ThalaivarRavesDorothy #DorothyWinsBIG #DorothyTheCinemaTheChange— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) October 10, 2026
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கார்த்தி சுப்புராஜ் இயக்கிய ’பேட்ட’ திரைப்படம் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது.
இளையராஜா இசையில், கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த டோரதி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இளையராஜா இசையமைக்கும் 1540வது திரைப்படம் என்பது டோரதி படத்தின் சிறப்பம்சம் ஆகும். மேலும் இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற கல்யாண விருந்து, முத்துமணி ஆகிய பாடல்கள் தற்போதைய ஜென்சி சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமானது.
தொடர்ந்து டோரதி திரைப்படம் வெளியான பிறகு அப்படத்தின் மையக்கதை பல்வேறு விவாதங்களையும் விமர்சனங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, படத்தின் கதையம்சமும், கதாபாத்திரங்களின் வடிவமைப்பும் சினிமா ரசிகர்களிடையே பேசுபொருளாகியுள்ளன. இந்த சர்ச்சை குறித்து சமீபத்தில் டோரதி படத்தின் வெற்றி விழாவில் பேசிய கார்த்திக் சுப்புராஜ், படத்தை கடைசி பத்து நிமிடம் மக்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் என்று முதலில் பயந்தேன்.
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இருப்பினும் தற்போது அதனை சரியாக ரசிகர்கள் உணர்ந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என தெரிவித்தார். இதனிடையே டோரதி திரைப்படத்தை திரைத்துறையினர் பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும் படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றிய இளையராஜாவை, படக்குழு சென்னையில் உள்ள அவரது ஸ்டுடியோவில் நேரில் சந்தித்தனர். அப்போது படக்குழு கேக் வெட்டி வெற்றியை கொண்டாடினர்.