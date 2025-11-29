சர்வதேச விழாவில் ரஜினிகாந்தின் “லால் சலாம்” படம் திரையிடல்
56-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கிய “லால் சலாம்” திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது.
பனாஜி: கோவாவில் நடைபெற்ற 56-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் (IFFI) ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கியத்தில், ரஜினிகாந்த் நடித்த “லால் சலாம்” திரைப்படம் திரையிடப்பட்டது.
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் மற்றும் கோவா அரசின் சார்பில் சர்வதேச திரைப்பட விழா (IFFI - International Film Festival of India), பனாஜியில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்தாண்டு 56-வது சர்வதேச திரைப்பட விழா கடந்த 20-ம் தேதி தொடங்கியது.
இந்த நிலையில், விழாவின் இறுதி நாளான நேற்று (நவ.28) லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் (Lyca Productions) சார்பில் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில், ரஜினிகாந்த் நடித்து, ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கிய “லால் சலாம்” (Lal Salaam) திரைப்படம் சிறப்புத் திரையிடல் பிரிவில் தேர்வு செய்யப்பட்டு திரையிடப்பட்டது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் மகளும் இயக்குநருமான ஐஸ்வர்யா இயக்கத்தில், ரஜினிகாந்த், விஷ்ணு விஷால், விக்ராந்த், லிவிங்ஸ்டன், கே.எஸ். ரவிக்குமார் ஆகியோர் நடிப்பில் “லால் சலாம்” திரைப்படம் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. பல கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனத்தை பெற்றது. வசூல்ரீதியாகவும் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.
இந்த நிலையில், சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் “லால் சலாம்” திரைப்படம் சிறப்புத் திரையிடலில் திரையிடப்பட்டது. அப்போது இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா திரைப்படத்தை இயக்கிய அனுபவம் குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.
முன்னதாக, நடிகர் ரஜினிகாந்த் தமிழ், ஹிந்தி, தெலுங்கு மற்றும் கன்னட திரையுலகில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக நிகழ்த்தி வரும் சாதனை மற்றும் மகத்தான பங்களிப்பை பாராட்டும் விதத்தில், அவருக்கு 'வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது' வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
“லால் சலாம்” சிறப்புத் திரையிடல் மற்றும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கும் நிகழ்வில், நடிகர் ரஜினிகாந்த், லைகா புரொடக்ஷன்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜி.கே.எம். தமிழ்க்குமரன், இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் அகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
முன்னதாக, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் வெளியான ‘அமரன்’ திரைப்படம், சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் முதல் திரைப்படமாக திரையிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல், வரும் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள லைகா புரொடக்ஷன்ஸின் ‘லாக்டவுன்’ திரைப்படமும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு IFFI மேடையில் திரையிடப்பட்டது.