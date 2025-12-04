என்னுடைய கஷ்ட காலத்தில் உறுதுணையாக இருந்தவர் - ஏவிஎம் சரவணன் குறித்து ரஜினி உருக்கம்

ETV Bharat / entertainment

மறைந்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் உடலுக்கு நடிகர்கள் சிவக்குமார், நாசர்,சூர்யா, ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், நடிகை ஈஸ்வரி ராவ் உள்ளிட்ட திரைத் துறை நட்சத்திரங்கள் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

ஏவிஎம் சரவணனுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய ரஜினிகாந்த்
ஏவிஎம் சரவணனுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 1:48 PM IST

சென்னை: கஷ்ட காலத்தில் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் என்று மறைந்த தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் குறித்து நடிகர் ரஜினிகாந்த் உருக்கமாக கூறியுள்ளார்.

புகழ்பெற்ற திரைப்பட தயாரிப்பாளரான ஏவிஎம் சரவணன் (86) வயது மூப்பு காரணமாக சென்னையில் இன்று (டிச.4) அதிகாலை 5 மணிக்கு காலமானார்.

ஏ.வி.எம். ஸ்டுடியோவில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் அஞ்சலி செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த், "ஏ.வி.எம். சரவணன் என் மீது மிகுந்த நம்பிக்கைக் கொண்டவர். என் கஷ்டகாலத்தில் என்னுடன் உறுதுணையாக இருந்தவர். 80-களில் ஏவிஎம் தயாரிப்பில் நான் நடித்த 'முரட்டுக்காளை' திரைப்படம் பிரம்மாண்டமான வெற்றிப் பெற்றது. அவரது மறைவு மனதிற்கு மிகவும் கஷ்டமாக உள்ளது. ஏவிஎம் தயாரிப்பில் 9 படங்கள் நடித்துள்ளேன். அனைத்தும் வெற்றி படங்கள் தான்" என்று கூறினார்.

ஏவிஎம் சரவணனுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏவிஎம் சரவணன் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின் நடிகர் நாசர் பேசுகையில், "ஏவிஎம் நிறுவனத்துடன் நீண்ட நாட்களாக பயணம் செய்திருக்கிறேன். அவர் பொதுவெளியில் வரும் போது கைகளை கட்டி வருவது பணிவுடன் வருவது எல்லோருக்குமான‌ மிக பெரிய பாடம்.

ஏவிஎம் சரவணன் குறித்து ரஜினி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவரோடு பழகிய நாட்கள், அவர் தயாரித்த படங்களில் நடித்த நாட்கள் என நிறைய நினைவுகள் உள்ளன. அவரது இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாதது. அவருடைய குடும்பத்திற்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

ஏ.வி.எம். சரவணன் உடலுக்கு திரைத்துறையை சேர்ந்த பிரபலங்கள் சிவக்குமார், சூர்யா, விஷால், பார்த்திபன், விக்ரம் பிரபு, கருணாஸ், ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், ஈஸ்வரி ராவ், தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன், இயக்குநர் வசந்த், இயக்குநர் பாக்யராஜ், ஒளிப்பதிவாளர் பிசி ஸ்ரீராம், படத்தொகுப்பாளர் மோகன் உள்ளிட்ட பலர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தமிழ் திரையுலகின் பாரம்பரியமிக்க ஏவிஎம் (AVM) தயாரிப்பு நிறுவனத்தை அதன் நிறுவனர் மெய்யப்ப செட்டியாருக்கு பிறகு அவரது மகனான ஏவிஎம் சரவணன் திறம்பட நடத்தி வந்தார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் பல வெற்றி திரைப்படங்களை சரவணன் தயாரித்துள்ளார்.

ஏவிஎம் சரவணன் தயாரிப்பில் முந்தானை முடிச்சு, முரட்டுக்காளை, சம்சாரம் அது மின்சாரம், எஜமான், மின்சார கனவு, வேட்டைக்காரன், பேரழகன், ஜெமினி, சிவாஜி என பல வெற்றிப் படங்கள் தமிழில் வெளியாகி உள்ளன. குறிப்பாக ஏவிஎம் சரவணன் தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கி ரஜினிகாந்த் நடித்து வெளிவந்த 'சிவாஜி' திரைப்படம் உலகளவில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்தது.

