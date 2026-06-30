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நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம்

திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் போட்டி மற்றும் அண்மையில் பேசிய 'தெருநாய்' ஒப்பீட்டு சர்ச்சை குறித்து நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வீடியோ வெளியிட்டு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ராகவா லாரன்ஸ் (கோப்புப் படம்)
ராகவா லாரன்ஸ் (கோப்புப் படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 1:21 PM IST

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சென்னை: "எனது அரசியல் முடிவை மக்களின் விருப்பப்படியே எடுப்பேன். இப்போதைக்கு மக்கள் சேவையே எனது முதல் இலக்கு" என்று கூறி, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்று வெளியான தகவலுக்கு நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

அண்மையில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தான் பேசியது கடுமையான சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அது குறித்து விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் இன்று (ஜூன் 30, 2026) தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதள பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், “திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் மற்றும் நான் சமீபத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியது சர்ச்சையானது குறித்தும் தெளிவுப்படுத்த விரும்புகிறேன். செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய பின், நான் மக்களை பற்றி தவறாக பேசியதாக கருத்து பரவியது. அப்போதே மக்களை பற்றி தவறாக பேசவில்லை என எனது சமூக வலைதளத்தில் விளக்கம் அளித்தேன்.

இதன் பிறகு நான் படப்பிடிப்பில் இருந்த போது, எனது நண்பர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு இந்த விவகாரம் குறித்து விளக்கம் அளித்து வீடியோ பதிவிட வேண்டும் என வற்புறுத்தினர். மேலும் அறக்கட்டளையில் இருந்து குழந்தைகளும் அவ்வாறே கூறினர். பின்னர் வீட்டிற்கு சென்ற போது, எனது தாயார், “இதற்காக தான் அரசியல் வேண்டாம் என கூறினேன்” என கோபமாக கூறினார்.

அப்போது தான் இந்த விவகாரத்தின் தீவிரம் எனக்கு புரிந்தது. அந்த நேரத்தில் எனது அறக்கட்டளையில் உள்ள ராஜகோபால் என்பவர் என்னிடம் இந்த விவகாரத்தில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என கண்ணீர் மல்க வறுபுறுத்தினார். அவரை நான் சிறு வயது முதல் நான் வாங்கிய முதல் வீட்டில் வைத்தும் வளர்த்து வருகிறேன். என்னை நம்பி வந்த ராஜகோபாலை பார்த்து கொள்கிறேன் என்றால், என்னை வாழ வைத்த மக்களை பற்றி நான் தவறாக பேசுவேனா? என்னை பற்றி அவதூறு பரவிய போது, எனது தாயார், இதற்காக தான் அரசியல் வேண்டாம் என்றேன் என அழுது விட்டார்.

முன்பு நான் அரசியலுக்கு செல்கிறேன் என கூறிய போது சரி என தாயார் கூறினார். ஆனால் இந்த சர்ச்சைக்கு பிறகு வேண்டாம் என்றார். எனக்கு எனது தாயார் தான் தெய்வம். அனைத்துமே எனது வாழ்க்கையில் எனது தாய் தான். மக்கள் அறக்கட்டளையின் மூலமாக மட்டுமே நீங்கள் உதவி செய்தால் போதும் என கூறினார், எனக்கு அரசியல் தேவையில்லை” என்று அவர் அந்த வீடியோவில் பேசியுள்ளார்.

மேலும், திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், “திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நான் போட்டியிட்டால் வாக்களிக்கிறேன் என பலர் கூறுகின்றனர். முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தும், அவரது அரசியல் வாழ்க்கைக்காக சிலர் உழைத்திருப்பர். அவர்கள் போட்டியிட வேண்டுமா? அல்லது நான் போட்டிய வேண்டுமா? முதலமைச்சர் விஜய் யாரை முடிவு செய்து வேட்பாளராக நிற்க வைக்கிறாரோ அவர்கள் போட்டியிட வேண்டும். அவரது முகத்திற்கு தான் வாக்களிக்கின்றனர், ஆனால் நான் வேட்பாளராவது தர்மம் இல்லை.

ஒருவேளை நான் தவெகவில் சேர்ந்தால் உறுப்பினராக சேர்ந்து, உழைப்பேன், பின்னர் முதலமைச்சர் பார்த்து எனது உழைப்பிற்கு ஏற்ற பதவியை கொடுப்பார், அந்த பதவி மூலம் மேலும் சேவை செய்வேன். கலைஞர் இருந்த போது அவரிடம் எனது குழந்தைகளுக்காக உதவி கேட்டேன். பின்னர் உதயநிதி, அன்புமணி ஆகியோரிடம் உதவி கேட்ட போது, உதவி செய்தனர். அதே போன்று நடிகராக இருந்த போது விஜய்யிடம் கேட்ட போதும் அவரும் உதவி செய்துள்ளார்.

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தற்போது அவர் முதலமைச்சராக உள்ளதால் அவரிடம் 1000 குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்யுங்கள் என உரிமையுடன் கேட்பேன். திருச்சி கிழக்கில் நான் போட்டியிடவில்லை. ஆனால் அரசியலில் ஈடுபட்டு, படிப்படியாக முன்னேறி மக்களுக்கு சேவை செய்வேன். எனது சுயநலத்திற்காக அரசியலுக்கு வரவில்லை, மக்கள் பிரச்சனைக்காக அரசியலுக்கு வருகிறேன்” என்றும் அந்த வீடியோவில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

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