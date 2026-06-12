அரசியலுக்கு வருகிறாரா ராகவா லாரன்ஸ்? 18 நிமிட வீடியோ வெளியிட்டு மனம் திறந்து பேச்சு
ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வரவில்லை என அறிவித்த போது, என்னை அழைத்து மக்களுக்காக சேவை செய்ய முடியவில்லை என வருத்தப்பட்டதாக ராகவா லாரன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 12, 2026 at 12:17 PM IST
சென்னை: தனது அரசியல் பயணத்திற்கு தாயார் ஒப்புக் கொண்டதாக நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் போட்டியிட இருப்பதாக சமூக வலைதளங்களில் தகவல் பரவியது. இதனிடையே திருச்சிக்கு நன்றி தெரிவிக்க சென்றிருந்த முதலமைச்சர் விஜய்யும், திருச்சியில் மக்கள் மனம் கவர்ந்த ஒருவரை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன் என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் வெளியிட்டிருந்த எக்ஸ் பதிவில், ”நான் தற்போது ஒரு திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறேன். இருந்த போதும், என்னுடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான செய்தி ஒன்றை வரும் 12ஆம் தேதி வெளியிடுகிறேன்” என தெரிவித்திருந்தார்.
அந்த வகையில் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் நடிகர் லாரன்ஸ் இன்று வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “என்னுடைய வீட்டில் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை வளர்த்துக் கொண்டு சேவை செய்து வருகிறேன். இது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், காலங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
Do your duty sincerely, without expecting anything in return.— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) June 12, 2026
After watching this video, please share your advice and guidance in the comments. If you say “No,” I will not enter politics and will continue my selfless service to society. But if you say “Yes,” I am ready to enter… pic.twitter.com/VwPFjdaUqy
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடைபெற்ற போது, மக்களுக்கு உணவு அளிப்பதற்காக நான் அங்கு சென்றேன். இருந்தபோதிலும், அந்த நேரத்தில் சீமான் அந்த செயலை எதிர்த்தார். அது குறித்து இசை வெளியீட்டு விழா ஒன்றில் நான் வெளிப்படையாக பேசிய போதும், நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைப்பட விழாவில் மீண்டும் பேசிய போதும் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்” என கூறியுள்ளார்.
அரசியல் குறித்து ரஜினிகாந்த் வருத்தம்
நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியல் பயணம் குறித்து பேசிய ராகவா லாரன்ஸ், “அந்த சமயத்தில் ரஜினிகாந்த் அரசியல் கட்சி துவங்க இருந்தார். நானும் அவருடன் கட்சியில் இணைந்து பல்வேறு விதமான நல்ல செயல்களை செய்ய வேண்டும் என விருப்பப்பட்டேன். என்னுடன் இருக்கக்கூடியவர்கள், நிச்சயமாக ரஜினிகாந்த் வந்தால் வெற்றி பெறுவார்.
அதனால் அவருடன் நீங்கள் சென்றால் கல்வி அமைச்சர் பதவி கிடைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக சிலர் கூறினர். மற்றொருவர் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராகி, ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக பல சிகிச்சைகள் அளிக்கலாம் என கூறினார். இருப்பினும் நான் அவர்களிடம் முதலில் ரஜினிகாந்த் வெற்றி பெற வேண்டும், பிறகு நம்மைப் பற்றி யோசித்துக் கொள்ளலாம் என கூறினேன்.
மேலும் அந்த தருணத்தில், நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை எதிர்த்து நீங்கள் போட்டியிடுங்கள் என என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்தனர். அதற்கு நானோ வேண்டுமென்றே ஒருவரை எதிர்த்து நாம் என்றைக்கும் அரசியல் செய்யக் கூடாது என பதில் அளித்தேன்.
மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக என்னுடைய தாயாரிடமும் சென்று கருத்து கேட்டேன். அவர், ’அரசியல் ஒரு சாக்கடை, நமக்கெல்லாம் அரசியல் வேண்டாம். என்னை ரஜினியிடம் அழைத்துச் செல், அவரிடமும் நான் சொல்கிறேன். அவருக்கும் அரசியல் வேண்டாம்’ என கூறினார். இதைக் கேட்டதும் நான் சற்று கலக்கம் அடைந்தேன். இதனைத் தொடர்ந்து அந்த சமயத்தில் மருத்துவர் தெரிவித்ததாலும், கரோனா காலம் என்பதாலும் அரசியலுக்கு வரவில்லை என ரஜினிகாந்த் அறிவித்தார்.
அந்த தருணத்தில் ரஜினிகாந்த் என்னை அழைத்து, என்னை வாழ வைத்த மக்களுக்காக சேவை செய்ய முடியவில்லை என வருத்தப்பட்டார். காலங்கள் வேகமாக சென்றது. எனக்கும் ’காஞ்சனா’ திரைப்படம் வரிசையாக வெற்றி பெற்றது. நானும் என்னுடைய அறக்கட்டளைக்கு யாரும் பணம் கொடுத்து உதவ வேண்டாம் என வெளிப்படையாக தெரிவித்திருந்தேன். ஏனெனில் அதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் கருணாநிதி, அன்புமணி ராமதாஸ், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்டோர் என்னுடைய ஆசிரமத்தில் வளரக் கூடிய குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு விதமான உதவிகளை செய்தனர்.
அதன் பின்னர் ’ஜிகர்தண்டா 2’ திரைப்பட வெற்றி விழாவில் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தொலைபேசி மூலமாக சீமான் என்னை தொடர்பு கொண்டார். அப்போது முதலில் இருவரும் சில நிமிடம் மௌனமாக இருந்தோம். பிறகு மிகவும் இணக்கத்துடன் சீமான் என்னுடன் பேசினார். அதன் பிறகு ’மாற்றம்’ என்ற இயக்கத்தை துவங்கி விவசாயிகளுக்கு டிராக்டர் வழங்கிக் கொண்டிருந்தேன்” என கூறியுள்ளார்.
அரசியலுக்கு வரும் ராகவா லாரன்ஸ்?
தொடர்ந்து முதலமைச்சர் விஜய்யுடனான நட்பு குறித்து பேசிய ராகவா லாரன்ஸ், “விஜய்யுடன் எனக்கான பழக்கமானது ’மேகமாய் வந்து போகிறேன்’, ’தாம் தக்க, தீம் தக்க’ ஆகிய பாடல்கள் காலத்தில் இருந்து தொடர்கிறது.
தமிழில் விஜய் மற்றும் ரஜினிகாந்த் ஆகியோரது பாடல்களுக்கு மட்டுமே நடனம் அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்கிய சமயத்தில், நான் அரசியலுக்கு போகலாமா? என மறுபடியும் எனது தாயரிடம் சென்று கேட்டேன். அவரும் பழையபடி ரஜினி அரசியலுக்கு வரப் போவதாக கூறிய போது என்ன சொன்னாரோ அதே பதிலை தெரிவித்தார்.
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எனது தாயாரின் கருத்தை நண்பர் விஜய்யிடம் சொன்னவுடன் அதற்கு அவர், அம்மாவிற்கு புரியவில்லை, சரி பரவாயில்லை என்று பதிலளித்தார்.
அதன்பின்னர், தேர்தல் முடிவு வெளியாகி பெரும் புரட்சி ஏற்பட்டது. அந்த சமயத்தில் என்னுடைய தாயார், விஜய் அனைத்தையும் மாற்றிவிட்டார் என கூறினார்.
மீண்டும் எனது தாயாரிடம் அரசியலுக்கு செல்லட்டுமா? என கேட்டதற்கு சரி என ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இப்போது என்னுடைய தாய்க்கு நிகரான எனது ரசிகர்களிடம் கேட்கிறேன். நான் அரசியலுக்கு வரலாமா? இந்த காணொளி பார்த்துக் கொண்டிருக்க கூடியவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவியுங்கள். எந்த கருத்தாக இருந்தாலும் அதை நான் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்” அந்த வீடியோவில் நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் பேசியுள்ளார்.