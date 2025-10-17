ETV Bharat / entertainment

’டியூட்’ திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் பார்த்த பிரதீப் ரங்கநாதன்!

கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கியுள்ள ’டியூட்’ படத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ, சரத்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன்
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025 at 3:36 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று வெளியான ’டியூட்’ திரைப்படத்தை பிரதீப் ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் ரசிகர்களுடன் திரையரங்குகளில் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.

வளர்ந்து வரும் நடிகரான பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த முதல் படம் ‘லவ் டுடே’ மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் நடித்த ‘டிராகன்’ படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றது. மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன், மமிதா பைஜூ நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’டியூட்’ (Dude). இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். டியூட் படத்தின் பாடல் ’oorum blood’ பாடல் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

’டியூட்’ தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று 17 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்கில் வெளியானது. இதனையடுத்து சென்னையில் ரசிகர்கள் திரையரங்குகளின் முன்பு பட்டாசு வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்கி, முதல் காட்சியை பார்த்து கொண்டாடினர். அந்த வகையில் சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கிலும் ரசிகர்கள் ’கட் அவுட்’ வைத்து மேள தாளங்களுடன் கொண்டாடினர்.

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் ’டியூட்’ திரைப்படத்தை ரசிகர்களுடன் திரையரங்கில் பார்ப்பதற்காக படக்குழுவினர் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், நடிகை நமீதா பைஜூ, இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன், இசையமைப்பாளர் சாய் அபாயங்கர் உள்ளிட்டோர் குரோம்பேட்டை திரையரங்கிற்கு வருகை தந்தனர்.

பின்னர் ’டியூட்’ படக்குழுவினர் பிரதீப் ரங்கநாதன், நடிகை மமிதா பைஜு, இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் செய்தியாளரை சந்தித்து பேசினர். அப்போது இயக்குநர் கீர்த்தீஸ்வரன், “மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு நன்றாக உள்ளது, அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்த படம் குறித்து விரைவில் தகவல் வெளியாகும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: சிலம்பரசன் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்! - ‘அரசன்’ ப்ரோமோவால் தியேட்டர்களை தெறிக்கவிட்ட ரசிகர்கள்!

நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் கூறுவையில், "டியூட் தீபாவளி பண்டிகையில் வெளிவரும் எனது முதல் திரைப்படம், அனைவரும் ரசித்து படம் பார்த்தனர், மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இப்படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு உள்ளது” என்றார்.

இதனைத்தொடர்ந்து டியூட் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் பேசுகையில், ”திரையரங்கில் படத்தில் வரும் இசைக்கு ரசிகர்கள் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர். அனைவரும் நன்றாக உள்ளதாக தெரிவித்தனர் விரைவில் அடுத்த படம் குறித்த தகவல்கள் தெரிவிப்பேன்” என கூறினார்.

