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தலைமுறைகள் தாண்டியும் தொடரும் அன்பு – திண்டுக்கல் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட நடிகர் பிரபு நெகிழ்ச்சி

அவரிடம் தமிழ்நாடு அரசியலில் ஏற்பட்டு வரும் புதிய மாற்றங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த நடிகர் பிரபு, "அதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம். நல்லதே நடக்கட்டும்" எனக் கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.

திருமண விழாவில் பிரபல நடிகர் பிரபு கலந்துக் கொண்டார்
திருமண விழாவில் பிரபல நடிகர் பிரபு கலந்துக் கொண்டார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 11:00 PM IST

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திண்டுக்கல்: சிவாஜி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழாவில் பிரபல நடிகர் பிரபு கலந்துக் கொண்டார்.

திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற சிவாஜி ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியின் இல்லத் திருமண விழாவில் பிரபல நடிகர் பிரபு கலந்துக் கொண்டார். அங்கு புதுமண தம்பதிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், ​"சிவாஜி ரசிகர் மன்றத் தலைவர் காமராஜ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், சிவாஜி கணேசன் மீது அளவு கடந்த அன்பு கொண்டவர்கள். முன்பு காமராஜின் திருமணத்திற்கு நான் வந்திருந்தேன். இப்போது அவரது மகனுடைய திருமணத்திற்கும் வந்து வாழ்த்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

திண்டுக்கல் என்று சொன்னாலே எனக்கு கோமத் லாட்ஜ் நினைவுக்கு வரும். நான் நடித்த 'நியாயம்' திரைப்படத்தின் நினைவுகளும் வரும். அந்தப் படத்திற்கான படப்பிடிப்பு அணைப்பட்டி அருகே நடைபெற்றது. இதற்காக திண்டுக்கல்லில் சுமார் 20 நாட்கள் தங்கியிருந்து படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்டேன்.

செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நடிகர் பிரபு
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நடிகர் பிரபு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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நான் எப்போது இங்கு வந்தாலும், என் அப்பா மீது வைத்துள்ள பிரியத்தால், என் மீதும் அதே அன்பைப் பொழிந்து மக்கள் வரவேற்கிறார்கள். அந்த அன்பும் பாசமும் இன்றும் குறையாமல் அப்படியே இருப்பது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது. மணமக்களுக்கும், திண்டுக்கல் மக்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்" என கூறினார்.

தொடர்ந்து, அவரிடம் தமிழ்நாடு அரசியலில் ஏற்பட்டு வரும் புதிய மாற்றங்கள் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த நடிகர் பிரபு, "அதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம். நல்லதே நடக்கட்டும்" எனக் கூறி அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.

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DINDUGAL
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நடிகர் பிரபு
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