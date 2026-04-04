’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தில் விஜய் கெட்டப்? நட்டி நட்ராஜ் விளக்கம்
அரசியல் படமாக உருவாகியுள்ள ’TN 2026’ படத்தின் டீசர் வைரலாகி வரும் நிலையில், இந்த படம் பிரபல அரசியல் கட்சித் தலைவரை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
Published : April 4, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 9:29 AM IST
சென்னை: ’டிஎன் 2026’ திரைப்படத்தில் விஜய்யை போல் வேறு சில கதாபாத்திரங்களும் உள்ளதாக அந்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் நட்டி நட்ராஜ் கூறியுள்ளார்.
ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ள 'டிஎன் 2026' திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படத்தில் பணியாற்றிய நடிகர்கள் நட்டி நடராஜ், இளவரசு, தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், விஜி சந்திரசேகர் மற்றும் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் உமாபதி ராமையா உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்வில் நடிகர் இளவரசு பேசுகையில், “ஒரு படத்தை எடுப்பதை விட அதை மக்களிடம் சேர்ப்பது முக்கியம். காலம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பாடத்தை எடுக்கும். ’தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படப்பிடிப்பின் போது என்னை சந்தித்த தம்பி ராமையா இந்த கதையை கூறினார். அது இப்படி ஒரு படமாக வரும் என நினைக்கவில்லை. இது ஒரு அரசியல்வாதியை பற்றிய படம் அல்ல, அனைவர் பற்றியும் கலந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் படம். இப்படம் மிக்சரை போன்றது; மிக்சர் என்றதும் நீங்கள் வேறு எதையோ நினைக்க வேண்டாம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, நடிகை விஜி சந்திரசேகர் மேடையில் பேகையில், “இது ஒரு கலவையான படம். தம்பி ராமையா கதை சுருக்கம் சொன்னதுமே ஓகே சொல்லி விட்டேன். என்னை இனி யாரும் விஜி சந்திரசேகர் என கூப்பிடமாட்டார்கள், குளுக்கோஸ் மாமி என்று தான் அழைப்பார்கள். அப்படி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளேன்” என்றார்.
நடிகர் ஜாவா சுந்தரேசன் பேசுகையில், ”சில கட்சிகள் என்னை பிரச்சாரத்திற்கு அழைத்தார்கள். இந்த படத்தின் காட்சிகளைப் பார்த்துவிட்டு சிலர், வெளியே பார்த்து நடமாடு என்றார்கள். ஆனால் நான் மும்பையில் கூட நடமாட முடியாத அளவிற்கு இரு கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்துள்ளனர்” என்றார்.
நடிகர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் பேசுகையில், “இது யார் மனதையும் புண்படுத்தாமல் அனைவரும் ரசிக்க வேண்டும், சிரிக்க வேண்டும் என எடுக்கப்பட்ட அரசியல் படம். அரசியலில் இருப்போர் நடிக்க வருகிறார்களே அதை யாரும் தடுக்கவில்லையே, அதே போல் நடிகர்களாக இருப்போர் அரசியலுக்கு வருவது ஒன்றும் தவறு இல்லை. யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம்” என கூறினார்.
இந்த திரைப்படத்தின் இயக்குநர் உமாபதி ராமையா பேசுகையில், “சினிமாவை சினிமாவாக பார்க்க வேண்டும். நாங்கள் அவமதித்ததாக கூறுபவர் ஒரு சிங்கம். சிங்கத்தை யாரும் அவமதித்துவிட முடியாது. இந்த படத்தை மகிழ்ச்சியாக வந்து பார்த்து செல்லலாம். இதை வைத்து அரசியல் செய்துவிடாதீர்கள்” என கூறினார்.
தம்பி ராமையா பேசுகையில், ”அரசியல் நையாண்டி கதையை யார் வேண்டுமானாலும் செய்து விடலாம். ஆனால் அரசியல் புரிதல் இருந்த காரணத்தினாலே இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. யார் மனதையும் புண்படுத்தி விடக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருப்பேன். பரபரப்பை ஏற்படுத்தி அதில் கவனம் ஈர்க்க விரும்பாதவன் நான். தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் 3 படங்கள் நடித்துள்ளேன். இந்த படத்தின் டீசரை ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் செய்துள்ளார். மேலோட்டமாக கேட்ட தகவலை வைத்து மட்டும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடாதீர்கள். நீங்கள் சங்கடப்படும் வகையில் 'டிஎன் 2026' படம் இருக்காது” என பேசினார்.
நடிகர் நட்டி நட்ராஜ் பேசுகையில், “நாங்கள் யாரையும் அவமதிக்கவில்லை. இப்படத்தில் விஜய் கதாபாத்திரம் போல் வேறு சில கதாபாத்திரங்களும் உள்ளன. விஜய் ஒரு சிங்கம். அவரை எப்படி அவமதிக்க முடியும். தம்பி ராமையா சொன்னதையே ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு சொல்கிறேன். தவெக தம்பிகளுக்கு வாழ்த்துகள். இந்த படத்தை படம் பார்த்த பின்னர் புரியும்” என பேசினார்.