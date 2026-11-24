'இனி அமைதி காக்க முடியாது, சட்ட நடவடிக்கை தான்' - ’பிக்பாஸ்’ முகேன் ராவ் எச்சரிக்கை
தன்னை தொடர்புப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ள பண மோசடி புகாரை, இனி உரிய சட்ட நடைமுறைகளின் மூலம் எதிர்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளதாக நடிகர் முகேன் ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 24, 2026 at 3:41 PM IST
சென்னை: நடிகர் முகேன் ராவ், பண மோசடி புகார் குறித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
முகேன் ராவ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ”ஒரு தயாரிப்பாளர் தொடர்பாக சமீபத்தில் என் மீது எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து நீங்கள் காட்டிய அக்கறை, அனுப்பிய குறுஞ்செய்திகள், மற்றும் தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
இந்த விவகாரம் குறித்து தெளிவுப்படுத்த விரும்புகிறேன். ஒரு திரைப்படத்திற்காக முன்பணம் பெற்றேன். அந்த படத்திற்காக கிட்டதட்ட ஒரு வருடம் வரை காத்திருந்தேன். இந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு பட வாய்ப்புகளை இழந்தேன். இறுதியில் அந்த திரைப்படத்தில் இருந்து விலகுவதாக தயாரிப்பாளர் முடிவெடுத்தார்.
🙏🏽 https://t.co/uFhupKGcC2— Mugen Rao (@themugenrao) November 22, 2026
அப்போது நான் முன்வந்து பெற்றுக் கொண்ட முன்பணத் தொகையை முழுமையாக வழங்கினேன். இந்த விவகாரத்தில் எனது தரப்பில் கடமை மற்றும் பொறுப்புகளை முழுமையாக நிறைவேற்றியுள்ளேன். இதுவரை அமைதியாக இருந்து தொழில்முறை அணுகுமுறையுடன் இந்த விவகாரத்தை அணுகி வந்தேன்.
ஆனால் இனி உரிய சட்ட நடைமுறைகளின் மூலம் இந்த விவகாரத்தை எதிர்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளேன். பொதுவெளியில் இந்த விஷயம் குறித்து விவாதங்களில் ஈடுபடவோ அல்லது மேலும் விவரங்களை வெளியிடவோ விரும்பவில்லை. எனது நிலைப்பாட்டை புரிந்துகொண்டு, ஆதரவு அளித்து வரும் அனைவருக்கும் நன்றி” என தெரிவித்துள்ளார்.
முகேன் ராவ், கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு ’கயல்விழி’ என்ற மியூசிக் ஆல்பம் மூலம் பிரபலமானார். தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் சீசன் 3-ல் பங்கேற்று முகேன் ராவ் வெற்றி பெற்றார். இதன்பின்னர் கவின் மூர்த்தி இயக்கத்தில் ’வேலன்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்தார்.
பின்னர் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ’ஜின் தி பெட்’ என்ற படத்தில் நடித்தார். தற்போது முகேன் ராவ், ’நிறம்’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள நிலையில், அந்த திரைப்படம் வரும் 27 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து ’மதில் மேல் காதல்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், தன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள மோசடி புகார் குறித்து முகேன் ராவ் அறிக்கை வெளியிட்டது சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.