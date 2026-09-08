’மம்மூட்டி’ என்ற மகா நடிகன் - மெகா ஸ்டாரின் மாஸான 5 படங்களின் பட்டியல்
75 வயதில், 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ள மம்மூட்டி, 4 முறை தேசிய விருதுகளையும், 11 முறை கேரள மாநில விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 2:27 PM IST
சென்னை: மிரட்டலான பார்வை, ஆஜானுபாகுவான உடலமைப்பு, மிடுக்கான நடை ஆகிய அம்சங்களுடன் நடிகர் மம்மூட்டி 75 வயதிலும் திரைத்துறையை கலக்கி வருகிறார். இவரை மலையாளம் மட்டுமல்லாது வெகுஜன திரை ரசிகர்கள் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர்.
கேரளாவில் சட்டப்படிப்பு படித்து வந்த மம்மூட்டி சினிமா மோகம் காரணமாக மலையாள திரைத்துறையில் காலடி வைத்தார். இவர் மலையாள சினிமாவில் கடந்த 1971ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘அனுபவங்கள் பாலிச்சகல்’ என்ற திரைப்படம் மூலம் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். பின்னர் பிரபல இயக்குநர் எம்.டி.வாசுதேவன் நாயர் இயக்கிய ‘தேவலோகம்’ திரைப்படம் மூலம் ஹீரோ வாய்ப்பு கிடைத்தது.
தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்த நிலையில், 1980இல் வெளியான மலையாளத்தில் வெளியான 'Mela' திரைப்படம் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தொடர்ந்து மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகரான மம்மூட்டி, மலையாளம் மட்டுமின்றி தமிழிலும் வித்தியாசமாக கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க தவறியதில்லை.
ஆனால் அவரது கேங்ஸ்டர் படங்களுக்கு என தனி ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது. மம்மூட்டி மாஸ் கதாபாத்திரங்களில் ஆரம்ப கட்டத்தில் நடித்த 'நியூ டெல்லி' திரைப்படம் முதல் கடைசியாக நடித்த 'பிரம்மயுகம்' வரை மாஸ் கேரக்டரில் தலைமுறைகளுக்கு ஏற்றவாறு தன்னை புதுப்பித்து கொண்டே வந்துள்ளார். அந்தவகையில், மம்மூட்டி படங்களில் தனித்துவமான மாஸ் கதாபாத்திரங்கள் குறித்து விரிவாக காணலாம்.
தளபதி
மகாபாரதத்தில் வரும் துரியோதனன், கர்ணன் கதாபாத்திரத்தை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம் ’தளபதி’. இதில் தனது நண்பணுக்காக எந்த எல்லைக்கு செல்லக்கூடிய கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி மற்றும் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்தனர்.
மம்மூட்டிக்கு இது தமிழில் முதல் திரைப்படமாக இருந்தாலும், ’தேவா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் தனது இயல்பான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களை கவர்ந்தார். மம்மூட்டி ஒரு கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் ஒரு ஆளுமை மிக்க மனிதராகவும், தனது நண்பன் ரஜினியிடம் உணர்ச்சிமிகு நடிப்பை வெளிப்படுத்தி பார்வையாளர்களை கவர்ந்தார்.
மேலும் தளபதி திரைப்படத்தில் மம்மூட்டி, ரஜினிகாந்த் இடையேயான பிணைப்பு நட்பிற்கு அடையாளமாக மாறிப் போனது என கூறினால் மிகையாகாது. மம்மூட்டி ஆரம்பத்தில் இந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க தயங்கியதாக கூறப்படும் நிலையில், பின்னாளில் இது அவரது திரை வாழ்வில் பிடித்தமான கதாபாத்திரமாக மாறிப்போனது.
சமீபத்தில் மம்மூட்டி மகன், நடிகர் துல்கர் சல்மான் தனது திரைப்படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் ’தளபதி’ படத்தில் தேவா தான் அப்பாவிற்கு பிடித்த கதாபாத்திரம் என கூறியிருந்தார்.
பிரம்மயுகம் மூலம் மிரள வைத்த மம்மூட்டி
’பிரம்மயுகம்’ படத்தில் மம்மூட்டியின் ஒரு பார்வையே ரசிகர்கள் மத்தியில் திகிலூட்டும். அந்தளவிற்கு ஒரு அமானுஷ்ய கதாபாத்திரத்தில் அவரது தலை முதல் கால் வரை ஒவ்வொரு உடல் அசைவிலும் தனது தனித்துவமான நடிப்பின் மூலம் பாராட்டை பெற்றார்.
படம் முழுவதும் ’பிளாக் அண்ட் ஒயிட்’ வடிவத்தில் காட்சியமைக்கப்பட்டது. நாட்டுப்புற பின்னணியில் சிதைந்து போன வீட்டில் கொடூர மனம் படைத்த அமானுஷ்ய கதாபாத்திரத்தில் மம்மூட்டி நடித்திருந்தார். இந்த படத்திற்காக மம்மூட்டி தேசிய விருது பெற்றார். மேலும் 75 வயதிலும் அவருக்கு நடிப்பின் மீது உள்ள தீராத பசிக்கு ’பிரம்மகயுகம்’ திரைப்படம் ஒரு சான்றாக அமைந்தது.
வில்லனாக மிரட்டிய மம்மூட்டி
மம்மூட்டி நடிப்பில் மலையாளத்தில் கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் 'விதேயன்' (vidheyan) இது அவர் வில்லனாக நடித்த முதல் திரைப்படமாகும்.
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ஒரு கொடூர மனம் படைத்த நில உரிமையாளராக அச்சமூட்டும் வகையில் மம்மூட்டியின் மிரட்டலான நடிப்பு இந்த படத்தில் பாராட்டை பெற்றது. இந்த படத்திற்காக மம்மூட்டி தனது இரண்டாவது தேசிய விருதை பெற்றார். மேலும் பல விருதுகளை பெற்று, பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலையும் பெற்றது.
ஸ்டைலான கேங்ஸ்டர்
மம்மூட்டி வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் ’பிக் பி’ (Big B) திரைப்படமும் ஒன்று. அவரது திரை வாழ்வில் இப்படம் மாஸ் நடிகராக மக்கள் மனதில் நிலை நிறுத்தியது. இந்த படத்தில் கொச்சி பகுதியை பின்னணியாக கொண்டு ஒரு ஆரவாரம் இல்லாத அமைதியான கேங்ஸ்டராக திரையில் தோன்றினார். அவருக்கு ஆக்ரோஷமான வசனங்கள் இல்லை என்றாலும், தனது உடல் அசைவுகள் மூலம் ரசிகர்களிடம் கைதட்டலை பெற்றார். மம்மூட்டியின் திரை வாழ்வில் சிறந்த ஸ்டைலிஸ் ஆக்ஷன் படங்களில் இதுவும் ஒன்று.
பிக் பி ஹாலிவுட்டில் வெளியான ‘ஃபோர் பிரதர்ஸ்’ என்ற திரைப்படத்தின் ரீமேக் என கூறப்படுகிறது. 2007இல் வெளியான ’பிக் பி’ திரைப்படம் அன்றைய காலகட்டத்தில் புதுமையான கதை சொல்லல் மற்றும் தனித்துவமான மேக்கிங்கிற்காக பாராட்டை பெற்றது. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் ’பிலால்’ என்ற பெயரில் உருவாகும் என படத்தின் இயக்குநர் அமல் நீரட் தெரிவித்துள்ளார்.
போக்கிரி ராஜா
மம்மூட்டி கமர்ஷியல் நாயகனாக இறங்கி அடித்த திரைப்படம் ‘போக்கிரி ராஜா’. மதுரை பின்னணியில் கந்துவட்டி வாங்கும் மாஃபியா கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து, ரசிகர்களை கவர்ந்தார். மேலும் பயங்கர எனர்ஜியுடன், கலகலப்பான மம்மூட்டியையும் பார்க்க முடிந்தது.
மலையாள முன்னணி நடிகர் பிருத்விராஜ் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த நிலையில், ’போக்கிரி ராஜா’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாகவும் பெரும் வெற்றி பெற்றது.
பீஷ்ம பர்வம் (Bheeshma parvam)
காட்ஃபாதர் நாவலை தழுவி உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம் ’பீஷ்ம பர்வம்’. கொச்சியில் 1980 காலகட்டத்தில், ஒரு பலம் வாய்ந்த கேங்க்ஸ்டர் குடும்பத்தை, மையமாக கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் ஸ்லோ மோஷன் பில்டப் காட்சிகளுடன் மம்மூட்டியின் மாஸ் நடிப்பு வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலையும் பெற்றது.
வைரலாகும் மம்மூட்டியின் ’ஓம்’ டீசர்
இந்நிலையில் விரைவில் வெளியாகவுள்ள ’ஓம்’ திரைப்படத்தில் மம்மூட்டி கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான டீசர் இணையத்தில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Edited By - G. Gowtham Krishna