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என் மகனுக்கு நான் தான் போட்டி - ‘என்ன விலை’ திரைப்பட நிகழ்வில் நடிகர் கருணாஸ்

பட்டினபாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் வருவதற்கு நீங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பீர்களா? என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான கருணாஸ், நிச்சயம் பொதுமக்கள் பக்கம் தான் நிற்பேன் என உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்.

‘என்ன விலை’ திரைப்படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு
‘என்ன விலை’ திரைப்படக்குழு செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 12:34 PM IST

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சென்னை: ‘என்ன விலை’ திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய நடிகர் கருணாஸ், ‘என் மகன் கென்னுக்கு நிச்சயம் நான்தான் போட்டியாக இருப்பேன்’ என தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநர் சஜீவ் பழூர் இயக்கத்தில் ‘என்ன விலை’ திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. கலாமயா பிலிம்ஸ் சார்பாக கிதேஷ் வி தயாரித்துள்ள இப்படத்தில் கருணாஸ், நிமிஷா சஜயன், ஒய்.ஜி.மகேந்திரன், பூர்ணிமா பாக்யராஜ், மோகன் ராம், சுவாமிநாதன், தீபா சங்கர், பசங்க பாண்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படமானது வருகிற செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வெளியாகிற நிலையில், இப்படக்குழுவினரின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.

அப்போது நடிகர் கருணாஸிடம் சினிமா மட்டுமல்லாமல் அரசியல் சம்பந்தமான கேள்விகளையும் செய்தியாளர்கள் முன்வைத்தனர்.

என்ன விலை படக்குழு
என்ன விலை படக்குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)

2001ஆம் ஆண்டு நீங்கள் நடித்த ‘நந்தா’ திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெற்றது இப்பொழுது இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பும் ராமேஸ்வரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இது எப்படி உணர்கிறீர்கள்?

இந்த படத்தின் இயக்குநருக்கு ‘நந்தா’ படத்தில் என்னுடைய காட்சிகள் எங்கு எடுக்கப்பட்டன என்று நிச்சயம் தெரியாது. இருந்தாலும், பாலா எனக்கு எந்த இடத்தில் காட்சி வைத்தாரோ அதே இடத்தில் இவரும் எனக்கு முதல் காட்சியை வைத்தார். அந்த தருணம் எனக்கு உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இருந்தது.

கென் கருணாஸுக்கு நீங்கள் தான் போட்டியா?‎

‎நிச்சயமாக நான்தான் போட்டி. ஏனெனில் என்னுடைய மகன் நடித்திருக்கும் ‘யூத்’ திரைப்படத்தையும், நான் நடித்திருக்கிற இருக்கக்கூடிய ‘என்ன விலை’ திரைப்படத்தையும் ஒரே ஓடிடி நிறுவனம் தான் வாங்கி இருக்கிறது.

இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்னவென்றால் அவன் படத்தை விட என் படத்தை கூடுதல் விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் அவனுக்கு நான் தான் போட்டியாக இருக்கிறேன்.

நீங்கள் ஒரு தமிழர். அதனால் உங்களுடைய திறமையை மலையாள இயக்குநர்களான மைக்கேல், சஜீவ் பழூர் போன்றோர் திறம்பட அடையாளப்படுத்தவில்லை என்ற வருத்தம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா?

இந்தக் கேள்வியை இங்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ் இயக்குநர்களிடம் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். ‘கட்டா குஸ்தி 2’ திரைப்படம் சமீபத்தில் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். வருகிற 25ஆம் தேதி ‘மீசைய முறுக்கு 2’ வெளியாக உள்ளது. நான் அரசியலில் பிஸியாக இருந்த சமயத்தில் திரைப்படங்களில் நடிக்காமல் இருந்தேன்.

ஆனால் இப்போது முழுமையாக திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். புதுமுக இயக்குநர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். அவர்களுடைய நல்ல கதைகளுக்கு நிச்சயம் நான் உறுதுணையாக இருப்பேன்.

‎இந்த படத்தில் மீனவர்கள் பிரச்சினை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மீனவர்களிடன் இடமான சென்னை பட்டினபாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் அமைக்கப்போவதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. இதனை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?‎‎

எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிர்த்து நான் சட்டமன்றத்தில் பேசியதால் என் மீது பல்வேறு விதமான வழக்குகள் பாய்ந்தன. என்னுடைய பாஸ்போர்ட்டையும் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வருடம் ஒப்படைக்க வேண்டியிருந்தது.

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பல்வேறு வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வருகிறேன். பலருக்கும் பரிச்சயமான எனக்கே இந்த நிலைமை என்றால் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய சாமானியர்களின் நிலைமையை யோசித்துப் பாருங்கள். பட்டினப்பாக்கம் விவகாரத்தில் நிச்சயமாக நான் பொதுமக்கள் பக்கம் இருப்பேன்.

TAGGED:

ENNA VILAI MOVIE
PATTINAPAKKAM SECRETARIAT ISSUE
நடிகர் கருணாஸ்
என்ன விலை திரைப்படம்
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