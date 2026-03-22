’ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ படப்பிடிப்பு நிறைவு - 16 ஆண்டுக்கு பிறகு இணையும் ராஜேஷ், ஜீவா, யுவன் சங்கர் ராஜா கூட்டணி
ஜீவா நடப்பில் உருவாகி வரும் 'ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்' படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
Published : March 22, 2026 at 3:12 PM IST
சென்னை: நடிகர் ஜீவா கதாநாயகனாக நடக்கும் 'ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்' படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. 'சிவா மனசுல சக்தி' படத்திற்கு பின்பு 16 வருடங்கள் கழித்து இயக்குநர் ராஜேஷ், நடிகர் ஜீவா மற்றும் இசையமைப்பாளர் கூட்டணி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர்களில் ஒருவரான ஜீவா, தனது அடுத்தப்படமாக 'ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்' என்ற படத்தில் நடத்தி வந்தார். இப்படத்தை இயக்குநர் எம். ராஜேஷ் இயக்குகிறார். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். இந்நிலையில், இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ளதாக படக்குழு உற்சாகத்துடன் அறிவித்துள்ளது. இப்படத்தில் இவானா, பரிதாபங்கள் சுதாகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். படத்தின் ஒளிப்பதிவை எம்.சுகுமார் செய்துள்ள நிலையில், கலை இயக்கத்தை ஹாசினி பவித்ரா மேற்கொண்டார். படத்தொகுப்பு பணிகளை ஆஷிஷ் ஜோசப் கவனித்திருக்கிறார். கமர்சியல் என்டர்டெய்னராக தயாராகி வரும் இந்த திரைப்படத்தை மலேசியா புகழ் மாலிக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் டத்தோ அப்துல் மாலிக் பிரம்மாண்டமான பொருட்செலவில் தயாரித்திருக்கிறார்.
ப்ரோமோ வீடியோவிற்கு வரவேற்பு
இப்படத்தின் ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், படம் வெளியாவதை ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்கிறார்கள். படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றதைத் தொடர்ந்து, படப்பிடிப்புக்குப் பிந்தைய தொழில்நுட்ப பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் இப்படத்தைப் பற்றிய புதிய தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்றும் படக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் இணையும் கூட்டணி
இயக்குநர் எம். ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஜீவா நடிப்பு மற்றும் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் வெளியான 'சிவா மனசுல சக்தி' படம் பெரும் வெற்றிப் பெற்றது. அதன் பின்னர் 16 ஆண்டுகள் கழித்து மூவரும் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் நடிகர் ஜீவா நடிப்பில் வெளியான 'தலைவர் தம்பி தலைமையில்' படம் வணிக ரீதியான வெற்றி பெற்றது. இதனால் ஜீவாவின் அடுத்தப்படம் குறித்த ஆவல் இருக்கிறது. அதே நேரம், 16 ஆண்டுகளுக்கு கழித்து மீண்டும் இணையும் கூட்டணி 'ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்' படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது. விரைவில் படத்தில் இறுதிக்கட்டப் பணிகள் முடிவடைந்து திரைக்கு வரும் என ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.