’ரியல் பைசனை’ பாராட்டிய ’ரீல் பைசன்’... ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த கபடி வீரரை பாராட்டிய துருவ் விக்ரம்!

திருவாரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த அபினேஷ், பஹ்ரைன் நாட்டில் நடந்த ஆசிய கபடி விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.

ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த கபடி வீரர் அபினேஷை பாராட்டிய துருவ் விக்ரம்
ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த கபடி வீரர் அபினேஷை பாராட்டிய துருவ் விக்ரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 2:50 PM IST

1 Min Read
திருவாரூர்: ஆசிய கபடி விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்று தங்கம் வென்ற அபினேஷை, நடிகர் துருவ் விக்ரம் நேரில் சென்று சந்தித்துப் பாராட்டினார்.

மன்னார்குடி அருகே வடுவூர் மன்னையர் தெருவை சேர்ந்த மோகன்தாஸ், தனலெட்சுமி தம்பதியினருக்கு அபினேஷ் என்கிற மகனும், இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர். இந்நிலையில் அபினேஷின் தந்தை மோகன்தாஸ் கடந்த 12 வருடங்களுக்கு முன்பு இறந்துவிட்ட நிலையில், தாய் தனலெட்சுமி கூலி வேலை செய்து தனது மூன்று பிள்ளைகளையும் படிக்க வைத்து வந்துள்ளார்.

இவருடைய மகன் அபினேஷ் சிறுவயதில் இருந்தே கபடி விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருந்து வந்துள்ளார். அபினேஷ் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வரை தேனி அல்லிநகரம் அரசு பள்ளியில் படித்து வந்துள்ளார். இதனிடையே அவர் 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது தமிழ்நாட்டிற்காக கர்நாடக மாநிலத்திற்கு சென்று கபடி போட்டியில் விளையாடினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு சென்று கபடி போட்டியில் தமிழ்நாடு அணிக்காக பங்கேற்றார். இந்நிலையில் கபடி விளையாட்டில் அபினேஷ் திறமையை அங்கீகரிக்கும் விதமாக இந்தியா கேம்ப் சார்பாக இந்தியா முழுவதும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள 48 வீரர்களில் இடம் பெற்றுள்ளார். மேலும் தமிழக கபடி கழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர்கள் பலர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த கபடி வீரர் அபினேஷை பாராட்டிய துருவ் விக்ரம்
ஆசிய விளையாட்டில் சாதித்த கபடி வீரர் அபினேஷை பாராட்டிய துருவ் விக்ரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சமீபத்தில் பஹ்ரைன் நாட்டில் நடந்த ஆசிய கபடி விளையாட்டு போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்று தங்கம் வென்ற அபினேஷ் சொந்த ஊர் திரும்பிய போது உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் ஆசிய கபடி போட்டியில் சாதித்த அபினேஷை பைசன் பட கதாநாயகன் துருவ் விக்ரம் நேரில் சென்று வாழ்த்தி, கேக் வெட்டி பாராட்டினார்.

இதையும் படிங்க: ஆசிய மாஸ்டர்ஸ் தடகள சாம்பியன்ஷிப் 2025: போட்டிகளைத் தொடங்கி துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்!

இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், ரஜிஷா விஜயன், பசுபதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’பைசன்’ திரைப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வெளியானது. இத்திரைப்படம் கபடி வீரரும் அர்ஜுனா விருது பெற்றவருமான மணத்தி கணேசன் வாழ்வியலை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. பைசன் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. மேலும் இப்படத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பு பெரும் பாராட்டைப் பெற்றது.

