நாளை வெளியாகிறது ‘ஓம்’ திரைப்படம் - முதல்வர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து நடிகர் தனுஷ் அறிக்கை
'ஓம்' திரைப்பட சிறப்பு காட்சிகு வருகை தரும் ரசிகர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்புடனும், பொறுப்புடனும், அடுத்தவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாமலும் நடந்துகொள்ள வேண்டுமென தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 7:38 AM IST
சென்னை: ‘ஓம்’ திரைப்படத்தின் 6 மணி சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி அளித்ததற்காக, நடிகர் தனுஷ் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 வருடங்களாக திரையரங்குகளில் அதிகாலை சிறப்பு காட்சிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் காரணமாக ஒரு சில படங்களுக்கு மட்டும் அரசு அனுமதியுடன் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு இந்த மாத தொடக்கத்தில் திரையரங்குகளில் சிறப்பு காட்சிகளுடன் சேர்த்து 6 காட்சிகள் திரையிட அனுமதி அளித்தது.
அதன்படி, உள்ளூர் பண்டிகை நாட்கள், பொது விடுமுறை நாட்கள், சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் காலை 6 மணிக்கு தொடங்கி, தினசரி ஆறு காட்சிகள் திரையிட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு சூர்யா நடிப்பில் வெளியான ‘சீன்’ திரைப்படமானது காலை 6 மணிக்கே சிறப்பு காட்சியாக திரையிடப்பட்டது.
அதேபோல், தனுஷ் நடித்துள்ள ‘ஓம்’ திரைப்படத்திற்கு சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த படம் நாளை (நவ.20) வெளியாகிற நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து தனுஷ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
https://t.co/hvTcIQo8vq— Dhanush (@dhanushkraja) November 18, 2026
அவரது அறிக்கையில், “ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றி என்பது பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பலரின் கூட்டு உழைப்பாலும், அர்ப்பணிப்பாலும் உருவாவது. அத்தகைய திரைத்துறையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆதரவு, திரையரங்கிற்கு சென்று திரைப்படங்களை பார்ப்பதும் அதன் மூலம் திரையுலகின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதும் தான்.
வரும் நவம்பர் 20ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கும் ஓம் திரைப்படத்தின் காலை 6 மணி காட்சிக்கு அனுமதி வழங்கிய தமிழ்நாடு அரசிற்கும், மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
காலை 6 மணி காட்சிக்கு வருகை தரும் ரசிகர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்புடனும், பொறுப்புடனும், அடுத்தவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாமலும் நடந்து கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரைப்படத்தை பார்த்து மகிழ்வதே உண்மையான கொண்டாட்டம்” என கூறியுள்ளார்.
ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘ஓம்’. இந்த திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், ‘ஜெயிலர் 2’ மற்றும் ‘சீன்’ திரைப்பட வெளியீட்டால் ரிலீஸ் ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.