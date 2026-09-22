நடிகர் தனுஷுக்கு தேசிய விருது வழங்கினார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு
72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், சண்டை பயிற்சியாளர் அனல் அரசு ஆகியோர் தேசிய விருதை பெற்றுக் கொண்டனர்.
Published : September 22, 2026 at 5:44 PM IST
ஏக்தா நகர், குஜராத்: தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் நடிகர் தனுஷ், குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் தேசிய விருதை பெற்றுக் கொண்டார்.
72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழா குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள கெவாடியா பகுதியில் நடைபெற்றது. பல வருடங்களாக டெல்லியில் விழா நடைபெற்ற நிலையில், அந்த மரபை மாற்றி இந்த முறை குஜராத்தில் விழா நடைபெற்று வருகிறது.
’ஏக் பாரத் ஷ்ரேஷ்ட பாரத்’ என்ற கருப்பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், இனி வரும் தேசிய விருதுகள் விழாவை ஒவ்வொரு வருடமும், ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் நடத்த மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளது. அந்த வகையில் டெல்லியில் உள்ள விக்யான் பவனில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, குஜராத் மாநிலத்தில் கெவாடியாவில் உள்ள ஏக்தா நகரில் நடைபெற்றது
இந்த நிகழ்வில், தேசிய விருதுகள் வென்ற திரைக் கலைஞர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தார்.
அப்போது சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான ராயன் திரைப்படத்திற்காக நடிகர் தனுஷ் சிறந்த தமிழ் படத்திற்கான தேசிய விருதை பெற்றார். ராயன் படத்தை தனுஷ் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.
மேலும் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கிய கேப்டன் மில்லர் படத்திற்காக நடிகர் தனுஷ், சிறந்த நடிகருக்கான (சிறப்பு விருது) தேசிய விருதையும் பெற்றார். இதன் மூலம் நடிகர் தனுஷுக்கு இதுவரை 6 தேசிய விருதுகள் கிடைத்துள்ளன.
தொடர்ந்து சினிமாவிற்கு ஆற்றிய பங்களிப்பை கௌரவிக்கும் வகையில், இந்திய திரைப்பட துறையின் உயரிய விருதான தாதா சாகேப் பால்கே விருது கன்னட நடிகர் அனந்த் நாக்கிற்கு வழங்கப்பட்டது. கன்னட நடிகர் மறைந்த ராஜ்குமாருக்கும் பிறகு அனந்த் நாக் இந்த விருதை பெற்றார்.
சிறந்த பின்னணி இசைக்கான விருதை அமரன் திரைப்படத்திற்காக இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் வென்றார். தொடர்ந்து அமரன் படத்திற்காக சிறந்த இயக்குநர் விருதை ராஜ்குமார் பெரியசாமி, சிறந்த படத்தொகுப்பிற்கான விருதை கலைவாணன் ஆகியோருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார்.
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அதேபோல் மகாராஜா திரைப்படத்திற்காக சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளருக்கான தேசிய விருதை அனல் அரசு பெற்றார். மேலும் மகாராஜா படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதை சாச்சனா நமிதாஸ் பெற்றார்.
சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை பிரம்மயுகம் திரைப்படத்திற்காக மம்மூட்டி மற்றும் சாம்பியன் படத்திற்காக கார்த்திக் ஆர்யன் ஆகியோர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் பெற்றுக் கொண்டனர்.