'இசைஞானி இளையராஜாவின் ருத்ரதாண்டவம்' - ’டோரதி’ படத்தை பாராட்டி தள்ளிய தனுஷ்
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள டோரதி திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
Published : September 25, 2026 at 12:01 PM IST
சென்னை: ’டோரதி’ படம் மிகச்சிறந்த படைப்பு என்றும், இளையராஜா இசையில் ருத்ரதாண்டவம் ஆடியுள்ளார் என்றும் நடிகர் தனுஷ் பாராட்டியுள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியுள்ள ’டோரதி’ திரைப்படம் குறித்து நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், “டோரதி திரைப்படம், கார்த்திக் சுப்புராஜின் மிகச்சிறந்த படைப்பு, இது ஒரு துணிச்சலான மற்றும் நெஞ்சைத் தொடும் கதைக்களம். இப்படம் எதார்த்தமான உணர்வுகளை கொண்டுள்ளது. இப்படத்தில் நடித்துள்ள ஒவ்வொரு நடிகர்களும் மிகச் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர்.
தனுஷ் புகழாரம்
இசைஞானி இளையராஜாவின் பின்னணி இசை மெய்சிலிர்க்க வைக்கிறது. இது இசைஞானியின் ருத்ரதாண்டவம். எனது நண்பர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
டோரதி திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ள நிலையில், டொரண்டோ திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டு பாராட்டை பெற்றது. ரிஷிகாந்த், சனந்த், கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள டோரதி திரைப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். டோரதி இளையராஜா இசையமைக்கும் 1,540-ஆவது திரைப்படம் ஆகும்.
Dorothy - a masterpiece from @karthiksubbaraj— Dhanush (@dhanushkraja) September 24, 2026
Bold and poignant. Raw and intense. Every actor has performed brilliantly. Our maestro ilayaraja sir’s background score will blow your mind away. Rudhrathandavam from isaignani. Best wishes to my dear friend Karthick subbaraj and…
மேலும், கார்த்திக் சுப்புராஜின் 10-ஆவது திரைப்படமான டோரதி படத்தில் நடித்ததில் பெருமை கொள்வதாக நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், நடிகர் ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்தனர். கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான ரெட்ரோ திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், டோரதி படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
உண்மை சம்பவம்
டோரதி திரைப்படம் வெளியீடு குறித்து கார்த்திக் சுப்புராஜ் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “டோரதி எனது 10வது திரைப்படம். முதல் படமான பீட்சா திரைப்படத்தின் வெளியீட்டின் போது இருந்தது போன்று பதற்றமாக உள்ளது. இந்த படத்தின் மேக்கிங் சமயத்தில் ஒரு மனிதனாக, இயக்குநராக, கலைஞனாக பல மாற்றங்களை சந்தித்துள்ளேன். நான் எடுத்த படங்களில் மிகவும் யதார்த்தமான, உணர்வுப்பூர்வமான திரைப்படம் இதுதான்.
To My Dear Audience,— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) September 25, 2026
It's #DorothyDay and though it's my 10th film, am as excited and nervous as i was on the day of release of my first film Pizza. The days i have spent making this film have changed me as a person, as a filmmaker , as an artist , as a human. This film is the… pic.twitter.com/oYfTV3gVDD
90’களில் நடைபெற்ற உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த படத்தை சினிமாவாக உருவாக்க வேண்டும் என நினைத்த போது, பலரும் என்னிடம் கேட்ட கேள்வி இதுதான். எந்த நம்பிக்கையில் இந்த படத்தை எடுக்கிறீர்கள்? ”ஆடியன்ஸ் மீதுள்ள நம்பிக்கை” என்பதே எனது பதிலாக இருந்தது.
ஒரு குழந்தை தான் வரைந்ததை பெற்றோரிடம் ஆர்வத்துடன் காட்டுவது போல், டோரதி படக்குழுவினர் இந்த படத்தை ஆடியன்ஸ் மத்தியில் திரையிட ஆர்வமாக உள்ளது.
இந்த படத்தை தியேட்டரில் காணுங்கள். டோரதி படத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு கதை குறித்து எந்த கருத்தையும் கேட்க வேண்டாம் என கோரிக்கை வைக்கிறேன். இப்படம் ஒரு நல்ல அனுபவமாக இருக்கும். மேலும் டோரதி படத்தின் கதை மற்றும் காட்சிகளை இணையத்தில் பகிர வேண்டாம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.