’ஜெயிலர் 2’ படம் பார்க்க தனுஷ் - ரஜினிகாந்த் குடும்பத்தினர் ரோகிணி தியேட்டர் வருகை
ரஜினிகாந்த் படத்தை ரசிகர்களுடன் இணைந்து திரையரங்கில் பார்ப்பது தான் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என ரோகிணி திரையரங்கத்திற்கு வந்த லதா ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 11:26 AM IST
சென்னை: நடிகர் தனுஷ், ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த், லதா ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் ரோகிணி திரையரங்கில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் பார்த்தனர்.
நெல்சன் தீலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த 172வது திரைப்படம் ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். ஜெயிலர் முதல் பாகம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்த நிலையில், இரண்டாம் பாகம் குறித்து அறிவிப்பு வெளியானது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது.
ஆனால், படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டது முதல் பெரியளவில் எந்த அப்டேட்டும் படக்குழு வெளியிடாமல் அமைதி காத்து வந்தது. மேலும் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட போதும் பெரியளவில் எந்த வித எதிர்பார்ப்பையும் படக்குழு ஏற்படுத்தவில்லை. ஜெயிலர் 2 படத்தின் முதல் சிங்கிள் ’அல்ல பொலெலோ’ பாடல் வரவேற்பை பெற்றது. ஆனால் அதன்பிறகு வெளியான பாடல்கள் அனைத்தும் முதல் பாகம் அளவிற்கு இல்லை என ரசிகர்கள் மத்தியில் கருத்து நிலவியது.
ரஜினி குடும்பத்தினர் வருகை
மேலும் ’ஜெயிலர் 2’ படத்திற்கு இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறாதது ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களுக்கு வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களுக்கு படம் பார்ப்பதற்கு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் கோலிவுட் சினிமா எதிர்பார்த்த ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ’ஜெயிலர் 2’ ஆன்லைன் விமர்சனம்: ரஜினிகாந்தின் தரமான சம்பவம்; பின்னணி இசையில் மிரட்டிய அனிருத்
இந்நிலையில், நடிகர் தனுஷ், ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த், லதா ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் ரோகிணி திரையரங்கில் ரசிகர்களுடன் ஜெயிலர் 2 படம் பார்த்து ரசித்தனர். முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லதா ரஜினிகாந்த், “ஒவ்வொரு முறையும் சூப்பர் ஸ்டாரின் திரைப்படம் வெளியாகும் போது திரையரங்கில் ரசிகர்கள் அவர்களது அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
ரசிகர்களுடன் இணைந்து திரையரங்கில் பார்ப்பது தான் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை பிடித்தவர்களுக்கு அவருடைய படத்தில் எல்லாம் பிடிக்கும். பாடல், சண்டை காட்சி என அனைத்தும் என இந்த படத்தில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. கடவுளுக்கும், ரசிகர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.