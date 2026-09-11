முதல்வர் விஜய் லண்டன் பயணம் - நடிகர் அஜித் நெகிழ்ச்சி
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பிரிட்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
Published : September 11, 2026 at 10:37 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் விளையாட்டு துறையை மேம்படுத்த நிறைய செய்கிறார் எனவும், இந்தியாவில் மோட்டார்ஸ் துறையை மேம்படுத்த தமிழக அரசு முயற்சிக்கிறது என்றும் நடிகரும், கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், உத்தேச மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி (Motor Sports City) திட்டத்திற்கான ஆலோசனைகளைப் பெறவும் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பிரிட்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.
இந்த பயணத்தின் ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக, பிரபல நடிகரும் சர்வதேசக் கார் பந்தய வீரருமான அஜித் குமார் பங்கேற்கும் லீ மேன்ஸ் கப் (Le Mans Cup) சில்வர்ஸ்டோன் கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய் நாளை (செப்12) கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இப்போட்டியை நடத்தும் லீ மேன்ஸ் அமைப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கார் பந்தய போட்டி தொடர்பாக அஜித் குமார் லண்டனில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
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அதற்கு,"முதலமைச்சர் விஜய் தனது கடும் வேலைகளுக்கு மத்தியிலும் நேரம் ஒதுக்கி லண்டன் வந்துள்ளார். விளையாட்டு துறையை மேம்படுத்த நிறைய செய்கிறார். இந்தியாவில் மோட்டார்ஸ் துறையை மேம்படுத்த தமிழக அரசு முயற்சிக்கிறது. மோட்டார்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் போன்ற அனைத்தும் இந்தியாவில் வரவேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, தமிழகத்தில் உலகத்தரம் வாய்ந்த‘மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நகரம்’ (Motorsports City)உருவாக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பைச் சட்டப்பேரவையில் விதி எண் 110-ன் கீழ் முதல்வர் விஜய் அண்மையில் அறிவித்திருந்தார். இந்த அறிவிப்பின் தொடர்ச்சியாக, உலகின் அதிநவீன மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் உள்கட்டமைப்புகளுக்குப் பெயர் பெற்ற பிரிட்டனின் புகழ்பெற்ற ‘சில்வர்ஸ்டோன் மோட்டார் ரேசிங் சர்க்யூட்’ அமைப்பை அவர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்யவுள்ளார் என தகவல் வெளியானது.
கடந்த காலங்களில் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை உச்ச நட்சத்திரங்களாக திகழ்ந்தவர்கள் விஜய் - அஜித். இவர்களின் ரசிகர்களுக்கு யார் பெரியவர் என்ற போட்டி மனப்பான்மை இருந்தது. ஆனால், இன்று விஜய் தமிழக அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார். அஜித்தோ ஒருபுறம் கார் பந்தயம் மறுபுறம் திரைப்படம் என இரட்டை குதிரைகள் சவாரி செய்து வருகிறார்.