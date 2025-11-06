ETV Bharat / entertainment

அசால்ட் சேதுவாக ரசிகர்களை அசர வைக்கும் நடிகர் பாபி சிம்ஹா!

நடிகர் பாபி சிம்ஹா 2012-ம் ஆண்டு கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய ‘பீட்சா’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் அறிமுகமானார்.

நடிகர் பாபி சிம்ஹா
நடிகர் பாபி சிம்ஹா (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஜிகர்தண்டா படத்திற்காக தேசிய விருது வென்ற நடிகர் பாபி சிம்ஹா இன்று தனது 43வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

பாபி சிம்ஹா, நவம்பர் 6ஆம் தேதி 1983ஆம் ஆண்டு ஆந்திராவில் பிறந்து, கோயம்புத்தூரில் கல்லூரி படிப்பை முடித்தார். அந்த சமயத்தில் புகழ்பெற்ற தனியார் தொலைக்காட்சியில் ’நாளைய இயக்குனர்’ என்கின்ற நிகழ்ச்சியில் குறும்பட இயக்குநர்களாக இருந்த கார்த்திக் சுப்புராஜ், நலன் குமாரசாமி ஆகியோர் அறிமுகம் கிடைத்து, பிற்காலத்தில் நெருங்கிய நண்பர்களாகினர். மேலும் அவர்களினுடைய குறும்படங்களில் தொடர்ச்சியாக நடித்து வந்தார்.

ஒரு நாள் அந்த நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்த இயக்குநர் சுந்தர்.சி, பாபி சிம்ஹாவின் எதார்த்த நடிப்பு அற்புதமாக இருக்கிறது. அவரது நடிப்பில் ஒரு கதாபாத்திரம் போல் நடிக்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது. நிச்சயமாக நீங்கள் சினிமாவில் நடிப்பீர்கள் எனக்கூறி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார்.

அந்த வகையில், அதனை மெய்ப்பிக்கும் விதத்தில் 2012ஆம் ஆண்டு குறும்பட இயக்குநராக இருந்த தனது நண்பர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய முதல் படமான ‘பீட்சா’ படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரம் ஏற்று திறன்பட நடித்தார். மேலும் அதே ஆண்டு மற்றொரு குறும்பட இயக்குநராக இருந்த பாலாஜி மோகன் இயக்கிய ’காதலில் சொதப்புவது எப்படி’ என்கிற படத்திலும் தனது தனித்துவமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி, ரசிகர்கள் பாராட்டை பெற்றார்.

2013ஆம் ஆண்டு பாபி சிம்ஹா திரைவாழ்வில் முக்கியமான ஆண்டாக அமைந்தது. இயக்குநர் நலன் குமாரசாமி ’சூது கவ்வும்’ என்கின்ற திரைப்படத்தில் நடித்தார். இப்படத்தில் ’பகலவன்’ என்ற வேலை எதுவும் செய்யாமல், எதிர்காலம் பற்றிய கவலை இல்லாமல், எப்படியாவது பணம் சம்பாதித்து விடலாம் என்கின்ற எண்ணத்தில் இருக்கும் இளைஞன் கதாபாத்திரத்தில் வித்தியாசமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி வரவேற்பை பெற்றார்.

அதே ஆண்டு அடுத்ததாக இயக்குநர் அல்போன்ஸ் புத்திரனின் முதல் திரைப்படமான ’நேரம்’ படத்தில் நடித்தார். இப்படத்தில் பாபி சிம்ஹா ‘வட்டி ராஜா’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் வில்லத்தனமான நடிப்பை வெளிபடுத்தி ரசிகர்களை கவர்ந்தார். 2014ஆம் ஆண்டு பாபி சிம்ஹாவின் திரைப்பயணத்தில் மறக்க முடியாத ஆண்டாக மாறிப்போனது. ஏனெனில் கார்த்திக் சுப்புராஜ் எடுத்த ஜிகர்தண்டா திரைப்படத்தில் அசால்ட் சேதுவாக ரசிகர்களை தனது நடிப்பினால் அசர வைத்தார்.

ஒரு வில்லன் கதாபாத்திரத்தை பார்த்தால் பார்வையாளர்களுக்கு எரிச்சல், கோபம், பயம் போன்ற உணர்வுகள் வரும். ஆனால் இவைகளைத் தாண்டி அப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தை பார்த்தவர்களுக்கு சிரிப்பு வந்தது. அதற்குக் காரணம் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தான். இருந்த போதிலும் அதனை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தி நடித்தது பாபி சிம்ஹாவின் தனித்துவம். அதிலும் குறிப்பாக திரைப்படத்தில் வரக்கூடிய திரையரங்க காட்சிகள், உயிருடன் ஒருவரை எரித்துக் கொள்வது போன்ற காட்சிகள் வில்லத்தனத்தின் உச்சமாக இருந்தது. அதனை அங்கீகரிக்கும் விதமாக சிறந்த துணை நடிகருக்கான தேசிய விருதையும் பாபி சிம்ஹா வென்றார்.

மகான் படத்தில் விக்ரம், பாபி சிம்ஹா
மகான் படத்தில் விக்ரம், பாபி சிம்ஹா (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ச்சியாக சென்னை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது, மசாலா படம், இஞ்சி இடுப்பழகி, உறுமீன், திருட்டுப் பயலே 2, வல்லவனுக்கு வல்லவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்து சிறந்த நடிகர் என பெயர் பெற்றார். சினிமாவில் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த பாபி சிம்ஹா, மீண்டும் தனது நண்பரான கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரமுடன் இணைந்து மகான் படத்தில் நடித்தார்.

அவரது திரைவாழ்வில் ’உறுமீன்’ திரைப்படம் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மறக்க முடியாத திரைப்படமாக மாறிப்போனது. ஏனெனில் அப்படத்தில் நடித்த கதாநாயகி ரேஷ்மி மேனனை காதலித்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது பாபி சிம்ஹா, ரேஷ்மி மேனன் தம்பதிக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர். தமிழ் சினிமாவில் பல்வேறு வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்தௌ ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்த பாபி சிம்ஹாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

நடிகர் பாபி சிம்ஹா
ஜிகர்தண்டா
BOBBY SIMHA MOVIES
பீட்சா
BOBBY SIMHA BIRTHDAY

