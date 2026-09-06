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புதுமுக இயக்குநர்கள் ஐந்து சிறிய பட்ஜெட் படங்களை இயக்க வேண்டும் - நடிகர் பக்ஸ் வேண்டுகோள்

மலையாள திரைப்படங்கள் போல தமிழ் சினிமாக்கள் இருப்பதில்லை என சினிமா ரசிகர்கள் குற்றம்சாட்டுவதாக மொத ராத்திரி பட இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி கூறியுள்ளார்.

’மொத ராத்திரி’ திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பு
’மொத ராத்திரி’ திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 9:22 AM IST

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சென்னை: புதுமுக இயக்குநர்கள் ஐந்து சிறிய பட்ஜெட் படங்களை இயக்க வேண்டும் என நடிகர் பக்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி வெளியான ’மொத ராத்திரி’ திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் அப்படத்தின் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி, நடிகர்கள் சேத்தன், அப்துல் லீ, பகவதி பெருமாள் பக்ஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேடையில் பேசிய அப்துல் லீ, “நானும் இதற்கு முன்பு 35 திரைப்படங்கள் நடித்துள்ளேன். இது என்னுடைய 36-வது திரைப்படம். எந்த திரைப்படத்தின் புரமோஷன்களுக்கும் என்னை அழைக்கமாட்டார்கள், என்னுடைய புகைப்படத்தை கூட சுவரொட்டிகளில் போடமாட்டார்கள்.

அந்த வகையில், இந்த படத்தில் என்னுடைய புகைப்படம் அனைத்து சுவரொட்டிகளிலும் இடம்பெற்றுள்ளது. சினிமாவில் என்ன ஆவேன்? என எனக்குள் இருந்திருக்கக் கூடிய கேள்விக்குறியை, இப்படம் ஆச்சரியக்குறியாக மாற்றியுள்ளது. இயக்குநருக்கும், படத்தில் பணியாற்றிய சக கலைஞர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

நடிகர் சேத்தன் பேசுகையில், “இந்த படத்தின் நடிகர்கள் அனைவருமே என்னை ஏதோ அந்த காலத்து நடிகர் போல விமர்சனம் செய்கின்றனர். நானும் இந்த காலத்து நடிகர் தான். அடுத்ததாக இயக்குநர் பாரி இளவழகனிடம் கூறி, அவருக்கு தம்பியாக ஒரு திரைப்படத்தில் நடிக்க கேட்கப் போகிறேன். இந்தப் படத்தின் இயக்குநர் என்னிடம் கதையை கூறும் போதே இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றிப் பெறும் என தெரிந்துவிட்டது” என்றார்.‎

நடிகர் ‎பகவதி பெருமாள் (பக்ஸ்) பேசுகையில், “நான் எந்த சினிமா நிகழ்விலும் அதிகமாக பேச விருப்பப்பட மாட்டேன். இருப்பினும் இந்த பட நிகழ்வில் அதிகமாக பேச ஆசைப்படுகிறேன். ஏனெனில், ஒரு சாதாரண உதவி இயக்குநராக ’காக்க காக்க’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அடி எடுத்து வைத்தேன்.

அடுத்ததாக வாழ்க்கை என்னவாகும் என யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, ’நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும்’ திரைப்படம் வெளியாகி, நல்ல பெயர் கிடைத்தது. தொடர்ச்சியாக என்னை நிரூபிக்க வேண்டும் என காத்துக் கொண்டிருந்தேன். அந்த வேலையில் இந்த படம் வெளியாகி என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றியுள்ளது.

மேலும் இந்த மேடையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறேன். அதாவது, சிறிய படம் எடுத்து வெற்றி பெறக்கூடிய இயக்குநர்கள், தொடர்ச்சியாக ஐந்து சிறிய பட்ஜெட் திரைப்படங்களை இயக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு தான் கோடியில் சம்பளம் வாங்கும் பெரிய படங்களை இயக்க வேண்டும்.

ஏனெனில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர்கள் கூட பெரிய அளவு கைதட்டுகள் வாங்குகின்றனர். லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய சினிமாவில், வெறும் 100 கலைஞர்கள் தான் ஜொலிக்கின்றனர். இந்த எண்ணிக்கை இனி வரக்கூடிய காலங்களில் மாற வேண்டும், அதற்கு சிறிய முதலீடு திரைப்படங்களை அரசு ஊக்குவிக்க வேண்டும்” என கூறினார்.

’மொத ராத்திரி’ பட ‎இயக்குநர் ராஜா கருப்பசாமி பேசுகையில், “இப்போது இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அரங்கில், 10 வருடங்கள் முன்பு சாதாரண ஒளிப்பதிவாளராக வந்திருக்கிறேன். அதனைத்தொடர்ந்து பெரிய போராட்டத்திற்குப் பிறகு வெற்றி பெற்று, இயக்குநராக மேடையில் பேசுகிறேன். ஏதோ நான் தலைகணத்தில் பேசவில்லை என்னைப் போல பலரும் சாதிக்கலாம் என்பதற்காக நான் பேசுகிறேன்.

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மலையாள திரைப்படங்கள் போல தமிழ் சினிமாக்கள் இருப்பதில்லை எனக் கூறுகிறார்கள், என்னை பொறுத்தவரை உள்ளூர் கதைகளை சிறப்பாக எடுத்தால், அதுவே உலக சினிமாவாகும். அதன் சிறிய முன்னெடுப்பாகவே நான் திரைப்படம் எடுத்துள்ளேன். இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் அதிகமான திரைப்படங்கள் தமிழில் இருந்து உலக சினிமாக்களாக வரக்கூடும்” என்றார்.

TAGGED:

நடிகர் பக்ஸ்
மொத ராத்திரி திரைப்படம்
ACTOR BAGAVATHI PERUMAL
SMALL BUDGET FILMS
MODHA RATHIRI MOVIE

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