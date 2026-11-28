அயோத்தியில் ’ஆக்ஷன் கிங்’ அர்ஜூன் திரைப்பட பூஜை - ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ பின்னணியில் உருவாகும் பான் இந்தியா திரைப்படம்
பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் மற்றும் ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வுகளின் பின்னணியில் உருவாகும் இந்த திரைப்படம் 9 மொழிகளில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.
Published : November 28, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: நடிகர் அர்ஜூன் கதாநாயகனாக நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை அயோத்தியில் நடைபெற்றது.
தமிழ் சினிமாவில் தேசத்தை மையமாக கொண்ட படங்களை இயக்கி பெயர் பெற்றவர் ’ஆக்ஷன் கிங்’ என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நடிகர் அர்ஜூன், ஜெய்ஹிந்தி, செங்கோட்டை உள்ளிட்ட பல தேசம் சார்ந்த படங்களில் நடித்துள்ளார்.
நடிகரும், இயக்குநருமான அர்ஜுன் கதாநாயகான நடிக்கும் புதிய படத்தின் பூஜை, நேற்று அயோத்தி ஸ்ரீ ராமஜென்ம பூமியில், வேத மந்திர யாகங்களுடன் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அவரது மனைவி நிவேதிதா அர்ஜுன், படத்தின் தயாரிப்பாளர் அனூப் மோகன், ஓய்வுபெற்ற இந்திய ராணுவ அதிகாரி மேஜர் விஜய் பார்கவ், மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கியப் பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதல் மற்றும் ‘ஆபரேஷன் சிந்தூர்’ நிகழ்வுகளின் பின்னணியில் இந்த திரைப்படம் உருவாகிறது. அனூப் மோகன் தயாரிக்கும் இப்படத்தை, நடிகர் அர்ஜுன் இயக்கி, நடிக்கிறார்.
ஓய்வு பெற்ற இந்திய ராணுவ அதிகாரி மேஜர் விஜய் பார்கவ், இப்படத்தின் கதையை எழுதியுள்ளார். ஒன்பது மொழிகளில் உருவாகும் இப்படம், 2027 ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான கமர்ஷியல் திரைப்படங்களின் எல்லைகளைக் கடந்து, தேசத்தின் உணர்வுகளையும் வீரத்தையும் வெளிப்படுத்தும் படைப்பாகவும், ஆக்ஷன் கதை சொல்லலில் தனித்துவம் கொண்ட அர்ஜுனின் இயக்கத்துடனும் இப்படம் உருவாகிறது.
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மேலும் பிரம்மாண்டமான காட்சிகள் மட்டுமின்றி, கதையின் உணர்வுப்பூர்வமான மையமும், நம்பகத்தன்மையும் முக்கியத்துவம் பெறும் வகையில் படத்தை உருவாக்க படக்குழு திட்டமிட்டு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவின் 81-வது சுதந்திர தினமான ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திரம், இறையாண்மை, மற்றும் தேசிய உணர்வுகளைப் போற்றும் கதையைத் திரையில் கொண்டு வருவது படக்குழுவின் நோக்கமாக உள்ளது. இந்த வருட தொடக்கத்தில் அர்ஜூன், ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த பிளாஸ்ட் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.