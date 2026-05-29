ETV Bharat / entertainment

நான் 'ரீல்' முதலமைச்சர்; விஜய் தான் உண்மையான ‘ரியல் முதல்வன்’ - நடிகர் அர்ஜூன் பாராட்டு

நிஜ முதல்வன் ஆகியுள்ள விஜய் 100 சதவீதம் சிறப்பாக செயல்படுவார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என நடிகர் அர்ஜூன் கூறியுள்ளார்.

பிளாஸ்ட் திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகர் அர்ஜூன்
பிளாஸ்ட் திரைப்பட செய்தியாளர் சந்திப்பில் நடிகர் அர்ஜூன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 29, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: "நான் சினிமாவில் ஒரு நாள் முதல்வனாக நடித்த 'ரீல்' முதலமைச்சர், ஆனால் எனது நண்பர் விஜய் மக்களின் ஆதரவோடு வந்துள்ள உண்மையான 'ரியல்' முதலமைச்சர்" என நடிகர் அர்ஜூன் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் அர்ஜுன், நடிகைகள் அபிராமி மற்றும் பிரீத்தி ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஆக்‌ஷன் திரைப்படம் ‘பிளாஸ்ட்’ (Blast). சென்னையில் நடைபெற்ற இந்த திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பேசிய நடிகர் அர்ஜூன், “திரைப்படத்தில் நிஜமான ஆக்‌ஷன் கிங்காகவே நடித்திருக்கும் நடிகை அபிராமி, சண்டைக் காட்சிகளில் மிரட்டி இருக்கிறார். மற்றொரு கதாநாயகி பிரீத்தி, இதற்கு முன்பு நடனத்தில் தனது சிறந்த திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். ஆனால் இந்த திரைப்படத்தில் அவரது ஆக்‌ஷன் திறமையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

இந்த படத்தில் வரக் கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் இயக்குநர் திரைக்கதையை திறம்பட எழுதியுள்ளார். மேலும் படத்தின் வேகம் குறையாத வகையில் இசையமைப்பாளர் பின்னணி இசையை சிறப்பாக கொண்டு சென்றுள்ளார்” என்றார்.

‘முதல்வன்’ திரைப்படம் உங்களுடைய திரைப் பயணத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. அதில் உள்ள காட்சிகள் போல தற்போது தமிழ்நாடு அரசியலிலும் நட்ந்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "நான் சினிமாவில் ஒரு நாள் முதல்வனாக நடித்த 'ரீல்' முதலமைச்சர், ஆனால் எனது நண்பர் விஜய் மக்களின் ஆதரவோடு வந்துள்ள உண்மையான 'ரியல்' முதலமைச்சர்"

இப்போது தான் அவர் முதல்வராகியுள்ளார். 100 சதவீதம் சிறப்பாக செயல்படுவார் என நான் நம்புகிறேன். மக்களுடைய விருப்பமாக, மக்களில் ஒருவனாக நானும் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறேன்” என்றார்.

அவரிடம் நீங்கள் ஆன்மிகத்திலும் நாட்டமுள்ளவர் என்பதால் சனாதனம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அர்ஜுன், “‎சனாதனம் என்பது மதம் அல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. திருடக்கூடாது, மற்றவர் பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது போன்ற விஷயங்களை சனாதனம் போதிக்கிறது.

இதையும் படிங்க: திமுக வேண்டாம் என்று தான் மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களித்துள்ளனர் - நடிகர் சிவக்குமார் பேச்சு

சிறுவயதில் இருந்து நமது பெற்றோர் எவ்வளவு அழகாக நம்மை பார்த்துக் கொண்டனர். அதே போல் பெற்றோரை அவர்களது முதுமைக் காலத்தில் கடவுள்போல் நினைத்து நாமும் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை சனாதனம் போதிக்கிறது. சனாதனம் இருக்கக்கூடாது என்றால் உங்களின் பெற்றோரை வெளியே விரட்டுங்கள். அது முடியுமா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

TAGGED:

SANATANA DHARMA
சனாதனம்
நடிகர் அர்ஜூன்
BLAST MOVIE
ARJUN ABOUT SANATANA DHARMA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.