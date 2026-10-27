14 ஆண்டு காதலரை கரம் பிடித்த நடிகர் அர்ஜூன் மகள் - இத்தாலியில் கோலாகல திருமணம்
நடிகர் அர்ஜூன் இளைய மகள் திருமணத்தில் அவரது மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா, அவரது கணவரும் நடிகருமான உமாபதி ராமையா, திருமணப் புகைப்படங்களில் இடம்பெறாதது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: நடிகர் அர்ஜூன் இளைய மகள் அஞ்சனாவின் திருமண புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
தமிழ் திரையுலகில் 'ஆக்ஷன் கிங்' என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நடிகர் அர்ஜுனின் இளைய மகள் அஞ்சனா, தனது நீண்ட காலக் காதலரான இசையா நட்டரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களது திருமணம் கடந்த 19 ஆம் தேதி இத்தாலி நாட்டில், டஸ்கனி பகுதியில் உள்ள வில்லா செட்டினாலேவில் நடைபெற்றது.
சுமார் 14 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்த இருவரும், குடும்பத்தினர் மற்றும் நெருங்கிய நண்பர்கள் முன்னிலையில், நடைபெற்ற நிகழ்வில் கரம் பிடித்தனர். இந்நிலையில், திருமணப் புகைப்படங்களை அஞ்சனா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த திருமணத்தில் இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவ முறைப்படி இரண்டு விதமான சடங்குகள் நடைபெற்றுள்ளன. இந்து முறைப்படி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மணமகன் இசையா நட்டர், அஞ்சனாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டினார். அப்போது மணமக்கள் தென்னிந்திய பாரம்பரிய உடைகளான பட்டு வேஷ்டி, சட்டை மற்றும் பட்டு சேலையில் காட்சியளித்தனர்.
தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ முறைப்படி நடைபெற்ற திருமணத்தில் அஞ்சனா வெள்ளை நிற கவுனிலும், இசையா கருப்பு நிற உடையிலும் தோன்றினார். இருவரும் மோதிரம் மாற்றிக் கொண்டு தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். கடந்த ஆண்டு இத்தாலியின் கோமோ ஏரிக்கரையில் இவர்களது நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த திருமணத்தில் நடிகர் அர்ஜுன், அவரது மனைவி நிவேதிதா மற்றும் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதனிடையே, அர்ஜுனின் மூத்த மகள் ஐஸ்வர்யாவின் கணவரும் நடிகருமான உமாபதி ராமையா, திருமணப் புகைப்படங்களில் இடம்பெறாதது சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளாதது குறித்து ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வரும் நிலையில், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணம் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
அர்ஜூன் இளைய மகள் அஞ்சனா தனது திருமணப் புகைப்படத்துடன், “To forever. 14 years later” என்று பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், நீண்ட காலக் காதலுக்குப் பிறகு திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்துள்ள அஞ்சனா, இசையா தம்பதிக்கு ரசிகர்களும் நலம் விரும்பிகளும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.