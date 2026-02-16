ETV Bharat / entertainment

கிட்னி திருட்டு சம்பவங்கள் குறித்த படம் தான் 'மை லார்ட்' - நடிகர் சசிகுமார்

'மை லார்ட்' திரைப்படம் அன்பையும், மனிதத்தையும் போதிக்கும் நோக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் என்று நடிகர் சசிகுமார் தெரிவித்தார்.

நடிகர் சசிகுமார்
நடிகர் சசிகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 16, 2026 at 4:29 PM IST

தூத்துக்குடி: தமிழகம் உட்பட இந்தியா முழுவதும் கிட்னி திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருவதாக நடிகர் சசிகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கி நடிகரும், இயக்குநருமான சசிகுமார் நடித்து வெளிவந்துள்ள 'மை லார்ட்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், இயக்குநர் ராஜ் முருகன் மற்றும் நடிகர் சசிகுமார் உள்ளிட்டோர் நேற்றிரவு தூத்துக்குடியில் உள்ள பெரிசன் ப்ளாசா திரையரங்கில் 'மை லார்ட்' படத்தைப் பார்த்தனர். அதை தொடர்ந்து பொதுமக்களுடன் படம் குறித்து கலந்துரையாடல் நடத்தினர்.

முன்னதாக, நடிகர் சசிகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், 'மை லார்ட்' திரைப்படம் அன்பை போதிக்கிற படம். ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து மக்களிடம் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்தப் படத்தை ஆதரித்து மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக வருவது மிகவும் சந்தோஷமாக உள்ளது. நல்ல கன்டென்ட் உள்ள படத்திற்கு தமிழக மக்கள் என்றைக்கும் ஆதரவு கொடுப்பார்கள். இயக்குநர் ராஜ் முருகனின் படத்தில் நான் நடித்தது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.

சிறிய பட்ஜெட், பெரிய பட்ஜெட் என்று எதுவும் இல்லை. சின்ன பட்ஜெட்டில் படம் எடுத்து அது வெற்றி பெறும் போது அதுவும் பெரிய பட்ஜெட் ஆக மாறி விடுகிறது. அடுத்ததாக இரண்டு படங்களில் நடிக்க உள்ளேன். புது இயக்குநர் படத்திலும் நடிக்க உள்ளேன்.

நடிகர் விஜய்யின் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை பார்க்க மிகவும் ஆவலாக உள்ளேன். அந்தப் படம் விரைவில் வெளியாக வேண்டும். எச்.வினோத் மற்றும் விஜய் சாரோட அந்த படத்தை பார்க்க மற்றவர்கள் ஆவலுடன் இருப்பதைப் போன்று நாங்களும் ஆவலாக இருக்கிறோம். நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்துள்ள விஜய்க்கு ஏற்கெனவே வாழ்த்து சொல்லி விட்டோம். அதே போன்று உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வந்த போதும் வாழ்த்து கூறினோம். என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லா கட்சியிலும் இருக்கிறார்கள்.

'மை லார்ட்' திரைப்படம் அன்பையும், மனிதத்தையும் போதிக்கும் நோக்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம் ஆகும். மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவு தான் இந்த மாதிரியான நல்ல படங்கள் வர உதவும். நாங்கள் செல்லும் திரையரங்குகளில் இந்த படத்தை காணும் மக்களின் முகத்தில் வெளிப்படும் அன்பையும், ஆதரவையும் பார்க்கும் பொழுது நன்றியாக நினைக்கிறேன். இந்த காலகட்டத்தில் வெறுப்பிற்கு எதிராக அன்பை சொல்லுகிற படமாக இந்த படம் உள்ளது.

இந்தப் படம் கற்பனை கதை அல்ல; இந்தியா முழுவதும் கிட்னி திருட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழகத்திலும் தற்போது நடக்கிறது. பல்வேறு காலகட்டங்களில் இந்தியா முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை வைத்து தான் இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண மக்களுடைய அன்பு மற்றும் கருணையில் தான் ஜனநாயகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த படம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும். குழந்தை திருட்டு உள்ளிட்ட மக்களுடைய பிரச்சினைகளை குறித்து நாங்கள் தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம்'' என்றார்.

