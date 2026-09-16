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கேஜிஎஃப் 1 திரைப்படத்தில் நடித்த அனந்த் நாக்கிற்கு தாதா சாகேப் பால்கே விருது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

ரஜினிகாந்த் நடித்து 1991-ல் வெளியான நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன் என்ற திரைப்படத்தில், அவருக்கு தந்தையாக நடித்திருந்தார். இதுவே இவரது முதல் நேரடி தமிழ் படம்.

மூத்த நடிகர் அனந்த் நாக் - கோப்புப்படம்
மூத்த நடிகர் அனந்த் நாக் - கோப்புப்படம் (Photo: Special Arrangement)
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By PTI

Published : September 16, 2026 at 6:18 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்தியத் திரையுலகின் மிக உயரிய மற்றும் மதிப்புமிக்க 'தாதாசாகேப் பால்கே' விருது 2024-ஆம் ஆண்டிற்கு பழம்பெரும் நடிகர் அனந்த் நாக்கிற்கு வழங்கப்படவுள்ளதாக மத்திய அரசு இன்று அறிவித்துள்ளது.

குஜராத்தில் வரும் 22-ந் தேதி நடைபெறவுள்ள விழா

மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, செப்டம்பர் 22 அன்று குஜராத் மாநிலம் கெவாடியாவில் நடைபெறவிருக்கும் 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் இந்த உயரிய விருது நடிகர் அனந்த் நாக்கிற்கு வழங்கப்படவுள்ளது. தாதாசாகேப் பால்கே விருதுடன் தங்கத் தாமரை பதக்கம், பொன்னாடை மற்றும் 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு ஆகியவை அடங்கும்.

50 ஆண்டுகள், 300 படங்கள்: ஒரு சகாப்தத்தின் பயணம்

1948-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 4-ல் பிறந்த ஆனந்த் நாக், கன்னடத் திரையுலகின் மிக முக்கியமான தூணாக கருதப்படுகிறார். ஐந்து தசாப்தங்களுக்கும் மேலாகத் திரையுலகில் நீடித்து வரும் இவர், 250-க்கும் மேற்பட்ட கன்னடத் திரைப்படங்கள் உட்பட தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், மராத்தி மற்றும் ஆங்கிலம் என பல்வேறு மொழிகளில் 300-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

திரைப்படங்கள் மட்டுமின்றி, தூர்தர்ஷனில் ஒளிபரப்பாகி இந்தியா முழுவதையும் கட்டிப் போட்ட புகழ் பெற்ற 'மால்குடி டேஸ்' தொடரிலும் இவரது நடிப்பு பல தலைமுறைகளைக் கவர்ந்தது.

இவரது அபாரமான நடிப்பிற்காக ஏற்கனவே 5 முறை கர்நாடக மாநிலத் திரைப்பட விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார். அது மட்டுமின்றி, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் இவருக்கு இந்தியாவின் மூன்றாவது உயரிய குடிமை விருதான 'பத்ம பூஷன்' விருதை வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்தது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து

நடிகர் அனந்த் நாக்கிற்கு இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அதில், "பல்லாண்டுகளாக தனது எளிய மற்றும் இயல்பான நடிப்பு, பன்முகத்தன்மை ஆகியவற்றால் இந்தியச் சினிமாவில், குறிப்பாகக் கன்னட சினிமாவில் முத்திரை பதித்துள்ள புகழ் பெற்ற கலைஞர் அனந்த் நாக் ஜி-க்கு வாழ்த்துகள்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து ஒட்டுமொத்த தென்னிந்திய மற்றும் இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் நடிகர் அனந்த் நாக்கிற்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழில் 2 படங்களில் நடித்த அனந்த் நாக்

தாதாசாகேப் பால்கே விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மூத்த நடிகர் அனந்த் நாக், பிரதானமாக கன்னடப் படங்களில் நடித்திருந்தாலும், தமிழில் 2 திரைப்படங்களில் மட்டுமே நடித்துள்ளார்.

ரஜினிகாந்த் நடித்து 1991-ல் வெளியான நாட்டுக்கு ஒரு நல்லவன் என்ற திரைப்படத்தில், அவருக்கு தந்தையாக நடித்திருந்தார். இதுவே இவரது முதல் நேரடி தமிழ் படம்.

மேலும், கடந்த 2018-ம் ஆண்டு வெளியாகி பிரமாண்ட வெற்றி பெற்ற கே.ஜி.எஃப்: அத்தியாயம் 1 திரைப்படத்தின் தமிழ் பதிப்பில், கதையை விவரிக்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர் 'ஆனந்த் இங்கலகி' என்ற கதாபாத்திரத்தில் இவர் நடித்துள்ளார்.

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