'நாட்டாமை முதல் நானும் ரவுடிதான் வரை..' - தமிழ் சினிமாவின் சுவாரசிய வில்லன் ஆனந்தராஜ் சாதித்த கதை!
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என 300க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து தனக்கென ரசிகர்கள் மனதில் தனி இடத்தை பிடித்தவர் நடிகர் ஆனந்தராஜ்.
சென்னை: அன்று ’அடங்கொப்பன் தாமிரபரணியில் தலைமுழுக’ என வில்லத்தனத்தில் மிரட்டிய நடிகர் ஆனந்தராஜ் இன்று ’நானும் ரவுடி தான்’ ’ஜாக்பாட்’ ’மரகத நாணயம்’ ’நாய் சேகர்’ ’தில்லுக்கு துட்டு’ ’பில்டப்’ ‘பிரின்ஸ்’ படங்களில் காமெடி கதாபாத்திரத்தில் கலக்கி வருகிறார். அவரது பிறந்த நாளான இன்று (நவ.10) அவரது மாஸ் படங்கள் மற்றும் ஹிட் டயலாக் குறித்த சுவாரசிய தகவல்களை காணலாம்.
இவர் 1958-ல் புதுச்சேரியில் பிறந்தவர். சிறு வயது முதலே நடிப்பின் மீது அலாதியான ஆர்வத்தில் இருந்த அவர், சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளார். ஆனால், அவரது பெற்றோர்கள் அவரை போலீஸ் ஆக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருந்துள்ளனர். ஆனந்தராஜ் நன்றாக சிந்தித்து பெற்றோரை சமாதானம் செய்து ஒரு வழியாக சென்னை எம்ஜிஆர் திரைப்படக் கல்லூரியில் நடிப்பு பயிற்சி கற்றுள்ளார்.
பின் பல போராட்டங்கள் மற்றும் ஏமாற்றங்கள் கடந்து 1988-ம் ஆண்டு 'ஒருவர் வாழும் ஆலயம்’ திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். அவரது நடிப்பாற்றலைப் பார்த்து வியந்த இயக்குநர்கள் அவருக்கு வாய்ப்புகளை வழங்கினர். தொடர்ந்து தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என 300-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் குணச்சித்திரக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார்.
வில்லத்தனத்தில் மிரட்டல், காமெடியில் அசத்தல்
இவரது காதபாத்திரத்தை வைத்து அனைவரும் அந்த படத்தின் பெயரை சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு தனது கதாபாத்திரத்தை தனித்துவமிக்க விதத்தில் உருவாக்கி இருப்பார். ’மாநகர காவல்’ திரைப்படத்தில் பிரதமரைக் கொல்ல வரும் கூலிப்படை கதாபாத்திரத்தில் மொட்டை அடித்துக் கொண்டு கனகச்சிதமாக பொருந்தி இருப்பார். ’ஏழுமலை’ திரைப்படத்தில் ’அடங்கொப்பன் தாமிரபரணியில் தலைமுழுக’ என்ற வசனத்தில் அனைவரையும் வில்லன் கதாபாத்திரத்தை ரசிக்க வைத்துள்ளார்.
’பாட்ஷா’ முதல் ’நானும் ரவுடி தான்’
’நாட்டாமை’ திரைப்படத்தில் வருகிற ஒரு காட்சியில் தன்னுடைய முகத்தினை கண்ணாடியில் பார்த்து காரித் துப்பிக் கொண்டு ’உன்னை பார்த்து வேறு ஒருவர் துப்பக் கூடாது, என்பதற்காக நானே துப்பிக் கொள்கிறேன்’ என்பார். மேலும் ’தோற்றுக் கொண்டே இருக்கிறாய்’ என்று அவர் பேசுகின்ற வசனம் இன்றளவும் இளைஞர்கள் மீம்ஸ் கண்டெண்ட்டாக பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
இந்த பட்டியலில் மிக முக்கியமான திரைப்படமாக இருப்பது ’பாட்ஷா’. இந்த படத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை அவர் கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அடிப்பது போல காட்சி இருக்கும். அந்த காட்சியில் தான் நடிக்க மாட்டேன் என ஆனந்தராஜ் தெரிவித்ததாகவும், இயக்குநர் இது திரைப்படம் தான், ரசிகர்கள் ஒன்றும் நினைக்க மாட்டார்கள் கதாபாத்திரத்திற்கு உயிர் கொடுங்கள் என வற்புறுத்தியதால் அந்த காட்சியினை நடித்துக் கொடுத்ததாக ஆனந்தராஜ் ஒரு பேட்டியில் தெரிவித்திருந்தார்.
அந்த கால படங்கள் மட்டுமில்லை 2k கிட்ஸ்களின் விருப்ப படங்களிலும் கூட தற்போது அவர் காமெடியனாக நடித்து வருகிறார். ’நானும் ரவுடி தான்’ ’ஜாக்பாட்’ ’குர்கா’ ’மரகத நாணயம்’ ’நாய் சேகர்’ ’தில்லுக்கு துட்டு’ ’பில்டப்’ ‘பிரின்ஸ்’ போன்ற படங்களில் காமெடி கதாபாத்திரங்களில் நடித்து அசத்தி இருப்பார். தற்போது இவர் நடிப்பில் வெளிவர இருக்கும் ’மெட்ராஸ் மாஃபியா கம்பெனி’ படத்தில் ஆனந்தராஜ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார்.
அரசியல் வாழ்க்கை
திரைத்துறையில் மட்டுமில்லாமல் அரசியலிலும் அவர் பயணித்துள்ளார். அதிமுகவில் பிரச்சார பீரங்கியாக இருந்து வந்த அவர், 2017ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்குப் பின் அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார்.