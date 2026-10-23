‘சட்டை கசங்காமல் 500 கோடி ரூபாய் வசூல்’ - ரஜினிகாந்திற்கு அல்லு அர்ஜூன் பாராட்டு
நடிகர் அல்லு அர்ஜூன், தான் தீவிர ரஜினி ரசிகர் என முன்னதாக சென்னையில் நடைபெற்ற ‘புஷ்பா 2’ படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சியில் கூறியுள்ளார்.
Published : October 23, 2026 at 10:12 AM IST
சென்னை: “சட்டை கூட கசங்காமல் ரஜினியால் மட்டும் தான் ரூ.500 கோடி வசூல் செய்ய முடியும்” என நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகரான அல்லு அர்ஜூன் ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்பட வெற்றிக்கு அவரை பாராட்டி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், “ஜெயிலர் 2 திரைப்பட வெற்றி, ரஜினி சாரின் நட்சத்திர அந்தஸ்து, கம்பீரம் மற்றும் ஆளுமைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். இது விறுவிறுப்பான அதிரடியான கமர்ஷியல், பொழுதுபோக்கு திரைப்படம். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் அசத்தலான இசையை வழங்கியுள்ளார்.
மேலும் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய தொழில்நுட்ப குழுவினர், தயாரிப்பாளர் தங்கள் முழு அர்ப்பணிப்பை வழங்கியுள்ளனர். இயக்குநர் நெல்சன் மிகச்சிறந்த வெற்றிப் படத்தை கொடுத்துள்ளார். சட்டை சுருக்கம் கூட இல்லாமல், 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலிக்கும் சாதனையை ரஜினிகாந்த் சாரால் மட்டுமே நிகழ்த்த முடியும். ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினருக்கும் வாழ்த்துகள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையில் பிறந்து வளர்ந்த நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வருகிறார். ஆர்யா, அலா வைகுண்டபுரம், புஷ்பா உள்ளிட்ட பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது இயக்குநர் அட்லீ இயக்கும் ‘ராக்கா’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் படத்தில் நடிக்கவுள்ளார்.
இதனிடையே தான் ரஜினிகாந்தின் தீவிர ரசிகர் என முன்னதாக சென்னையில் நடைபெற்ற ‘புஷ்பா 2’ விளம்பர நிகழ்ச்சியில் கூறியிருந்தார். அப்போது ரஜினிகாந்தை போல் ஆக்ஷன் செய்த அல்லு அர்ஜூன், “நான் சென்னையில் கல்லூரியில் படித்த காலத்தில் ரஜினி படம் வந்தால், தவறவிடாமல் முதல் காட்சிக்கே சென்று பார்த்து விடுவேன்” என கூறினார்.
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், எஸ்.ஜே. சூர்யா, வித்யா பாலன், ரம்யா கிருஷ்ணன், சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ‘ஜெயிலர் 2’. இப்படம் கடந்த 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், ஒரே வாரத்தில் ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
லியோ பட வசூல் சாதனை முறியடிப்பு
சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் வெளியான 8 நாட்களில் ரூ.606.05 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இந்திய அளவில் ரூ.391.55 கோடியும், வெளிநாடுகளில் ரூ.214.50 கோடியும் வசூல் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் ‘லியோ’ மற்றும் ‘ஜெயிலர்’ திரைப்படத்தின்வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது. ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மேலும் பல சாதனைகள் படைக்கும் என தமிழ் சினிமா வட்டாரத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.