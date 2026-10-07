போர்ச்சுகல் கார் பந்தயத்திற்கு ஆதரவு கோரும் அஜித்குமார் - வீடியோ வைரல்
ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் அஜித்குமார் நடிக்கும் டேர்டெவில் படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் 2ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 3:31 PM IST
சென்னை: போர்ச்சுகல் நாட்டில் நடைபெறும் கார் பந்தயத்திற்கு ஆதரவு கோரி நடிகர் அஜித்குமார் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
நடிகர் அஜித் குமார் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக மட்டுமல்லாமல், கார் பந்தயத்திலும் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகிறார். சர்வதேச அளவிலான பல்வேறு கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்றுள்ள அவர், இந்தியாவைச் சேர்ந்த முக்கியமான மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்வலர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்துள்ளார்.
குறிப்பாக 24H Dubai, European endurance racing உள்ளிட்ட சர்வதேச போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்றுள்ளார். அந்த வகையில் அஜித்குமார் தனது அணிக்கு Ajith Kumar Racing என்ற பெயரில் தனி அடையாளத்தை உருவாக்கியுள்ளார். கார் பந்தயத்தில் வேகம் மட்டுமின்றி, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாடு, உடல் தகுதி, மற்றும் நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து போட்டியிடும் திறன் ஆகியவை முக்கியம் என்பதால் அதற்கேற்ப அஜித் தொடர்ந்து பயிற்சி பல்வேறு கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்று வருகிறார்.
குறிப்பாக endurance racing எனப்படும் நீண்ட தூர கார் பந்தயங்களில் அஜித் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவர் பங்கேற்பதன் காரணமாக இந்திய ரசிகர்கள் மத்தியில் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் மீதான ஆர்வமும் அதிகரித்துள்ளது. அஜித்தின் கார் பந்தயப் பயணம், சினிமாவுக்கு அப்பாற்பட்ட அவரது தனிப்பட்ட ஆர்வத்தையும், சவால்களை எதிர்கொள்ளும் மனப்பான்மையையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. ரசிகர்கள் அவரை நடிகராக மட்டுமின்றி, சர்வதேச கார் பந்தய வீரராகவும் பெருமையுடன் பார்த்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் போர்ச்சுக்கலில் நடைபெற உள்ள போட்டியில் நடிகர் அஜித்குமார் தனது அணி உடன் பங்கேற்க உள்ளார் இது குறித்து வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “அனைவருக்கும் வணக்கம், நான் தற்போது போர்ச்சுகல்லில் உள்ள சர்வதேச பந்தயத் தளத்தில் இருக்கிறேன். ’மிச்செலின் லெ மான்’ கோப்பைக்கான கடைசி சுற்றுப் போட்டிக்காக நான் வருகிற அக்டோபர் 9, 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இங்கு இருப்பேன். அனைவரும் வந்து ஆதரவு அளிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன், நன்றி." என வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடயே அஜித், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கூட்டணியில் உருவான ’Good Bad Ugly’ படத்திற்குப் பிறகு அடுத்து ‘டேர்டெவில்’ திரைப்படத்திற்கு இதற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார். இந்த படத்தில் அஜித்தின் மனைவி ஷாலினி தயாரிப்பாளராக அறிமுகமாகிறார். டேர்டெவில் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் 2-ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.