'எனது பேச்சை விஜய்க்கு எதிராக கட்டமைக்க சிலர் முயற்சி செய்கிறார்கள்' - நடிகர் அஜித் பதிலடி!
கரூர் துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதாக சில போலி சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளதாக நடிகர் அஜித் எச்சரித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 10:55 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 11:01 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பான எனது பேட்டியை விஜய்க்கு எதிராக கட்டமைக்க சிலர் முயற்சிப்பதாக நடிகர் அஜித் குமார் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
கரூரில் கடந்த செப்.27 ஆம் தேதி தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக விஜய் மீது கலவையான விமர்சனங்கள் எழுந்து வந்தன. இந்த சூழலில், நடிகர் அஜித் அளித்த பேட்டி பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசியிருந்த அஜித், ''கரூர் சம்பவத்திற்கு தனி ஒரு மனிதனை மட்டும் காரணம் சொல்ல முடியாது. அது ஒட்டுமொத்த தரப்பின் தோல்வி'' என கூறியிருந்தார். அஜித்தின் பேச்சு பல தரப்பினரால் வெவ்வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட நிலையில், விஜய்க்கு எதிராக அஜித் பேசுவதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவின. இந்த நிலையில் அஜித் இதுகுறித்து செய்தி ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் விளக்கமளித்துள்ளார்.
அஜித் அந்த பேட்டியில், ''கரூரில் நடந்தது துரதிர்ஷ்டவசமானது. இதற்கு முன்பு ஆந்திரா சினிமா தியேட்டரில் நடந்துள்ளது. பெங்களூரு கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்துள்ளது. பல நாடுகளில் நடந்துள்ளது. எதுவும் ஏற்புடையதல்ல. பொதுவெளியில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பது நான் உள்பட ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பொருந்தும். எனது இந்த கருத்துகள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படாது என்று நம்புகிறேன். ஒரு சில ஊடகங்கள் ரசிகர்கள் மீது பழியை சுமத்துகின்றன. நிச்சயமாக என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
ஆனால் ஒரு சம்பவத்தை கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன். எனது தந்தை இறந்த சமயத்தில் அவரது பூத உடலை எடுத்து சென்ற போது, ஒரு சில ஊடகங்கள் எங்களின் பின்னால் கேமராக்களுடன் பின்தொடர்ந்தன. இது என்ன மனோபாவம்? மேலும் உயிர் இல்லாத அந்த உடலின் காட்சிகளை பதிவு செய்ய முயற்சித்தனர். இதனால் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவரும் தங்களின் உயிரை பணயம் வைத்து வேலை செய்தனர். பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டிய ஒரு சில ஊடகங்களே இப்படி இருக்க திரை ரசிகர்களையோ, கட்சி தொண்டர்களையோ குறை சொல்ல எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது? ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல நானும் குற்றத்துக்கு பொறுப்பானவன் தான். என்னிடமும் நிறைய தவறுகள் உள்ளன.
ஓட்டளிப்பதை நான் ஒரு குடிமகனின் கடமையாக பார்க்கிறேன். தமிழகத்திலோ, இந்தியாவிலோ அல்ல உலகம் முழுவதுமே மக்களும், அரசுகளும் ஒன்றுக்கொன்று பிணைந்ததாகவே இருக்க வேண்டும். மக்களாகிய நாம் உரிமைகளை பெற கடமைகளை செய்தாக வேண்டும். ஆம், சில சமூகங்கள் சுரண்டப்பட்டு துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றன.
அது போன்ற மக்களுக்கு குரல் கொடுக்க அரசியல் கட்சிகளும், மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவர்களும் உள்ளனர். ஆனால் இன்றைக்கு உள்நோக்கத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதாக சில போலி சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளனர்.
அதுபோன்ற போலிகளால் மூளைச்சலவை ஆகாமல் இருக்க மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் தெளிவுடன் இருக்க வேண்டும். அதே போல எனது பேட்டியை விஜய்க்கு எதிராக கட்டமைக்க சிலர் முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்கள் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. என்றுமே நான் விஜய்க்கு நல்லதே நினைத்து இருக்கிறேன். வாழ்த்தி இருக்கிறேன். அனைவரும் அவரவர் குடும்பத்துடன் சந்தோஷமாக இருக்க வாழ வாழ்த்துகிறேன்'' என தெரிவித்துள்ளார்.