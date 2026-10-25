ரசிகர்களை ஒருநாள் பெருமைப்படுத்துவேன் - நடிகர் அஜித்குமார் நெகிழ்ச்சி
2025-ஆம் ஆண்டு 'அஜித்குமார் ரேஸிங்' என்ற கார் பந்தய அணியைத் தொடங்கி நடிகர் அஜித்குமார் சர்வதேசப் போட்டிகளில் களமிறங்கினார்.
Published : October 25, 2026 at 2:14 PM IST
சென்னை: நடிகர் அஜித்குமார் சமீபத்திய கார் பந்தய போட்டி ஒன்றில் கலந்துகொண்டபோது, "என்றாவது ஒருநாள் என் ரசிகர்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன்" என்று நெகிழ்ச்சியாகக் கூறியுள்ளார்.
நடிகர் அஜித்குமார், திரையுலகில் தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்டிருப்பதுடன், கார் பந்தயத்திலும் சர்வதேச அளவில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். சினிமா, கார் பந்தயம் என இரு துறைகளிலும் ஆர்வத்துடன் செயல்பட்டு வரும் அஜித்குமார், தற்போது தனது பந்தயப் பயணத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், ஐரோப்பாவில் நடைபெற்ற கார் பந்தய போட்டிக்கான நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட நடிகர் அஜித்குமார், "என்றாவது ஒருநாள் என் ரசிகர்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன்" என்று நெகிழ்ச்சியாகக் கூறியுள்ளார்.
அஜித்குமாரின் கார் பந்தயப் பயணம்
நடிகர் அஜித்குமாரின் கார் பந்தய பயணமானது, 2000-ஆம் ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில் தொடங்கியது. 2002-ஆம் ஆண்டு ஃபார்முலா மாருதி போட்டியிலும், 2003-ஆம் ஆண்டு ஃபார்முலா ஆசியா பிஎம்டபிள்யூ போட்டியிலும் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து 2010-ஆம் ஆண்டு எஃப்.ஐ.ஏ. ஃபார்முலா 2 சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் பங்கேற்று தனது பந்தய அனுபவத்தை விரிவுபடுத்தினார்.
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு, 2025-ஆம் ஆண்டு தனது பெயரில் ‘அஜித்குமார் ரேஸிங்’ என்ற பந்தய அணியைத் தொடங்கி சர்வதேசப் போட்டிகளில் மீண்டும் களமிறங்கினார். துபாயில் நடைபெற்ற 24H சீரிஸ் கார் பந்தயத்தில், அவரது அணி போர்ஷே 911 ஜிடி3 கப் காருடன் பங்கேற்று 992 பிரிவில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்தது.
அதே போட்டியில், ஜிடி4 பிரிவில் பங்கேற்ற அணிக்கு ‘ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி ரேஸ்’ அங்கீகாரமும் கிடைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு பெல்ஜியத்தின் புகழ்பெற்ற ஸ்பா-பிரான்கோர்ஷாம்ப்ஸ் பந்தயத் தளத்தில் நடைபெற்ற 24 மணி நேரப் பந்தயத்தில் அஜித்குமாரின் அணி இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்தது. சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் பெயரை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தொடர்ந்து போட்டிகளில் பங்கேற்று வருகிறார்.
அடுத்தடுத்து வரும் அஜித்குமாரின் படங்கள்
இதற்கிடையில், அஜித்குமாரின் 64-வது திரைப்படத்திற்கு ‘டேர்டெவில்’ (Daredevil) எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் இப்படத்தை, அஜித்குமாரின் மனைவி ஷாலினி புதிதாகத் தொடங்கியுள்ள ‘பிரேவ்ஹார்ட்ஸ் புரொடக்ஷன்’ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.
இதற்கு முன்பு ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், அஜித்குமார் நடித்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்த நிலையில், இந்தக் கூட்டணி மீண்டும் இணைவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அஜித்குமாரின் கார் பந்தய அனுபவங்களை மையமாகக் கொண்டு ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்: இன் பர்சூட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ்’ (Gladiators: In Pursuit of Challenges) என்ற ஆவணப்படமும் உருவாகியுள்ளது.
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இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் இயக்கியுள்ள இந்த ஆவணப்படம், சர்வதேச கார் பந்தயங்களில் அஜித்குமார் எதிர்கொண்ட சவால்கள் மற்றும் அவரது பயணத்தைப் பதிவு செய்கிறது. திரையில் ரசிகர்களை மகிழ்விப்பதோடு மட்டுமின்றி, கார் பந்தயத்திலும் சாதனை படைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் செயல்படும் அஜித்குமார், தனது விடாமுயற்சியால் ரசிகர்களுக்கு ஊக்கமளித்து வருகிறார்.
நடிகர் அஜித்குமாரின் அடுத்தடுத்த பந்தய வெற்றிகளையும் ‘டேர்டெவில்’ திரைப்படம் மற்றும் 'கிளாடியேட்டர்ஸ்' ஆவணப்படம் தொடர்புடைய அறிவிப்புகளை அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.