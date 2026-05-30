நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் காலமானார்

அஜித்தின் தாயாருடைய இறுதி சடங்குகள் சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 30, 2026 at 10:48 AM IST

சென்னை: பிரபல நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி வயது மூப்பு காரணமாக இன்று காலமானார்.

நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணிக்கு (85) கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட நிலையில், சென்னை காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தொடர்ச்சியாக சிகிச்சை அளித்து வந்த நிலையில், இன்று காலை 6 மணி அளவில் உயிரிழந்தார்.

‎துபாயில் நடைபெறும் கார் பந்தயத்தில் பங்கேற்பதற்காக அஜித் குமார் சென்றிருக்கக் கூடிய நிலையில், அவரது தாயார் உயிரிழந்துள்ளார். இதன் காரணமாக அவர் விரைவில் துபாயில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னை வர உள்ளார். ‎அஜித்தின் தாயாருடைய இறுதிச்சடங்குகள் சென்னை பாலவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெற இருப்பதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து பெசன்ட் நகர் மின் மயானத்தில் உடல் தகனம் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில் நடிகர் அஜித்குமார் தாயார் மறைவிற்கு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், “அன்புச் சகோதரர் அஜித்குமார் தாயார் மோகினி மணி மறைந்த செய்தியறிந்து வேதனையடைந்தேன். உயிர்கொடுத்து, தான் உயரங்கள் தொட்டதைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்ட அன்னையினை இழந்து வாடும் அஜித்குமாரை தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை. அன்னையுடனான அழகிய தருணங்களே இந்தத் துயரில் அவர் மீளத் துணைநிற்க விழைகிறேன். அஜித்குமார் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலும் ஆறுதலும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அஜித்குமாரின் தந்தை சுப்பிரமணி வயது மூப்பு காரணமாக உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது அவரது தாயாரும் உயிரிழந்துள்ளது அஜித்குமார் ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான அஜித்குமார், பல கோடி ரசிகர்களை கொண்ட நடிகராக வலம் வருகிறார். கடைசியாக ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படத்தில் நடித்த அஜித்குமார், தற்போது கார் ரேஸிங்கில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அடுத்ததாக மீண்டும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கும் படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

